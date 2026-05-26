Силы обороны разнесли 2 пункта управления БПЛА армии РФ

Генштаб ВСУ сообщает, что 25 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, три района сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, склад хранения материально-технических средств и один важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1553 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 267 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 26 мая 2026 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 357 950 (+1 010) человек,
танков — 11 954 (+1) ед,
боевых бронированных машин — 24 615 (+7) ед,
артиллерийских систем — 42 751 (+64) ед,
РСЗО — 1 804 (+2) ед,
средств ПВО — 1 397 (+1) ед,
наземных робототехнических комплексов — 1 475 (+10) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 312 035 (+1 790) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 99 374 (+374) ед,
специальной техники — 4 221 (+3) ед.
Кроме того, применил 8684 дрона-камикадзе и произвел 2848 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.
