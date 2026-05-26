Силы обороны разнесли 2 пункта управления БПЛА армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны разнесли 2 пункта управления БПЛА армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ сообщает, что 25 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских войск успешно атаковали два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, три района сосредоточения личного состава, артиллерийскую систему, склад хранения материально-технических средств и один важный объект российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1553 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 267 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 26 мая 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 26.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 357 950 (+1 010) человек,

  • танков — 11 954 (+1) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 615 (+7) ед,

  • артиллерийских систем — 42 751 (+64) ед,

  • РСЗО — 1 804 (+2) ед,

  • средств ПВО — 1 397 (+1) ед,

  • наземных робототехнических комплексов — 1 475 (+10) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 312 035 (+1 790) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 99 374 (+374) ед,

  • специальной техники — 4 221 (+3) ед.

Вчера противник нанес четыре ракетных удара, применив четыре ракеты, совершил 79 авиационных ударов, сбросил 254 управляемые авиабомбы.

Кроме того, применил 8684 дрона-камикадзе и произвел 2848 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
РФ атаковала Украину баллистикой и 122 дронами
Воздушные Силы ВСУ
ПВО объявила результаты отражения новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удар России по Киеву 24 мая — количество погибших возросло до трех человек
Полиция Киева
Атака РФ на Киев 24 мая – возросло количество погибших
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин передал Трампу предупреждение об усилении атак на Киев
Путин снова пытается запугать Украину и мир

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?