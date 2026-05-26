Сили оборони рознесли 2 пункти управління БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 25 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.