Сили оборони рознесли 2 пункти управління БпЛА армії РФ
Генштаб ЗСУ повідомляє, що 25 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочалася 1553 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 267 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 26 травня 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 357 950 (+1 010) осіб,

  • танків — 11 954 (+1) од,

  • бойових броньованих машин — 24 615 (+7) од,

  • артилерійських систем — 42 751 (+64) од,

  • РСЗВ — 1 804 (+2) од,

  • засобів ППО — 1 397 (+1) од,

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 475 (+10) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 312 035 (+1 790) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 99 374 (+374) од,

  • спеціальної техніки — 4 221 (+3) од.

Учора противник завдав чотирьох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, здійснив 79 авіаційних ударів, скинув 254 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 — із реактивних систем залпового вогню.

