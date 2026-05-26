Сили оборони рознесли 2 пункти управління БпЛА армії РФ

Генштаб ЗСУ повідомляє, що 25 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських військ успішно атакували два пункти управління безпілотними літальними апаратами, три райони зосередження особового складу, артилерійську систему, склад зберігання матеріально-технічних засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.
Головні тези:
- Розпочалася 1553 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 267 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 26 травня 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 26.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 357 950 (+1 010) осіб,
танків — 11 954 (+1) од,
бойових броньованих машин — 24 615 (+7) од,
артилерійських систем — 42 751 (+64) од,
РСЗВ — 1 804 (+2) од,
засобів ППО — 1 397 (+1) од,
наземних робототехнічних комплексів — 1 475 (+10) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 312 035 (+1 790) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 99 374 (+374) од,
спеціальної техніки — 4 221 (+3) од.
Крім того, застосував 8684 дрони-камікадзе та здійснив 2848 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 54 — із реактивних систем залпового вогню.
