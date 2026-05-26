Путін передав Трампу попередження про посилення атак на Київ

Російський диктатор Володимир Путін через главу МЗМ РФ Сергія Лаврова передав президенту США Дональду Трампа попередження про те, що він посилить удари по столиці України.

Путін знову намагається залякати Україну та світ

Про дзвінок від Сергія Лаврова розповів шеф американської дипломатії Марко Рубіо.

За словами останнього, у центрі їхньої уваги був офіційне звернення Кремля до працівників іноземних дипмісій.

Як відомо, Москва закликала їх залишити Київ напередодні посилення російських атак на столицю України.

Рубіо також додав, що команда Путіна розсилала це попередження усім посольствам, а не тільки США, однак йому глава МЗС РФ вирішив сказати про це особисто.

Путін хотів, щоб він попросив мене передати повідомлення безпосередньо президенту (Трампу, — ред.), що я й зробив. Але, очевидно, ми вже бачили повідомлення, яке було надіслане до всіх дипломатичних установ. Марко Рубіо Держсекретар США

Окрім того, американський дипломат чітко дав зрозуміти, що стано на сьогодні немає жодного встановленого графіку щодо мирних переговорів для закінчення російсько-української війни.