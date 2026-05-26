Путин передал Трампу предупреждение об усилении атак на Киев

Российский диктатор Владимир Путин через главу МИД РФ Сергея Лаврова передал президенту США Дональду Трампу предупреждение о том, что он якобы усилит удары по столице Украины.

Путин снова пытается запугать Украину и мир

О звонке от Сергея Лаврова рассказал шеф американской дипломатии Марко Рубио.

По словам последнего, в центре их внимания было официальное обращение Кремля к работникам иностранных дипмиссий.

Как известно, Москва призвала их покинуть Киев в преддверии усиления российских атак на столицу Украины.

Рубио также добавил, что команда Путина рассылала это предупреждение всем посольствам, а не только США, однако глава МИД РФ решил сказать ему об этом лично.

Путин хотел, чтобы он попросил меня передать сообщение непосредственно президенту (Трампу — ред.), что я и сделал. Но, очевидно, мы уже видели сообщение, которое было отправлено всем дипломатическим учреждениям. Марко Рубио Госсекретарь США

Кроме того, американский дипломат четко дал понять, что на сегодняшний день нет ни одного установленного графика по мирным переговорам для окончания российско-украинской войны.