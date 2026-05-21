ЕС принял новое решение насчет замороженных активов, связанных с РФ

Европейский Союз может замораживать активы, связанные с россиянами, на которые наложены санкции из-за войны против Украины, даже если эти активы находятся в тресте, и, если нет прямой юридической связи с подсанкционными лицами.

ЕС может размораживать российские активы с трастов

Соответствующее решение обнародовано на сайте Суда ЕС.

Для обеспечения эффективности законодательства ЕС понятия «принадлежность» и «контроль» должны толковаться таким образом, чтобы они охватывали все формы власти или влияния, осуществляемые над этими активами, в частности, при отсутствии какой-либо правовой связи между ними и лицом, которым это касается. Это означает, что активы можно рассматривать как принадлежащие или находящиеся под контролем учредителя или бенефициара траста, если эти лица имеют полномочия использовать, извлекать выгоду или распоряжаться этими активами или оказывать влияние на них и на решения, принятые доверительным лицом в отношении них.

Reuters отмечает, что данное решение Суда ЕС касалось трех дел, возбужденных перед итальянским судом.

Речь шла о том, что ранее итальянские органы заморозили активы компаний и яхту, которые удерживались трастами из-за сложных структур собственности, но считались собственностью находившихся под санкциями ЕС россиян.

Компании обжаловали замораживание этих активов, поскольку, по их мнению, лица, против которых были введены санкции, не имели ни одной власти над этими активами.

В декабре 2025 года Евросоюзом было принято решение о бессрочном обездвижении суверенных активов РФ, благодаря чему процедуру подтверждения обездвижения не нужно проходить каждые шесть месяцев.

Лидеры согласились с тем, что кредит для Украины на 2026-2027 годы, о котором был договорен на декабрьском саммите, будет погашен Украиной только после получения репараций от РФ.

К тому времени, как заявляется в заключении саммита, российские суверенные активы будут оставаться обездвиженными, и Евросоюз оставляет за собой право использовать их для погашения кредита в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом.

В феврале 2026 года Суд ЕС принял, что власти стран Европейского Союза могут отказывать в оформлении и изымать автомобили, ввезенные из России на территорию ЕС в обход действующих санкций, а регистрация таких авто возможна только тогда, когда их ввезли без нарушения эмбарго.