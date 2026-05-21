ЄС ухвалив нове рішення щодо заморожених активів, пов'язаних з РФ
Європейський Союз може заморожувати активи, пов'язані з росіянами, на яких накладені санкції через війну проти України, навіть якщо ці активи знаходяться у трасті, та, якщо немає прямого юридичного зв'язку з підсанкційними особами.

Головні тези:

  • ЄС ухвалив рішення щодо можливості заморожування активів у трастах, які перебувають під контролем осіб, під санкціями.
  • Суд ЄС розширив поняття належності та контролю активів, щоб охопити всі форми влади чи впливу над ними.

ЄС може розморожувати російські активи з трастів

Відповідне рішення оприлюднене на сайті Суду ЄС.

Для забезпечення ефективності законодавства ЄС поняття «належність» та «контроль» повинні тлумачитися таким чином, щоб вони охоплювали всі форми влади чи впливу, які здійснюються над цими активами, зокрема за відсутності будь-якого правового зв’язку між ними та особою, якої це стосується. Це означає, що активи можна розглядати як такі, що належать або перебувають під контролем засновника чи бенефіціара трасту, якщо ці особи мають повноваження використовувати, отримувати вигоду або розпоряджатися цими активами або мати вплив на них та на рішення, прийняті довірчою особою щодо них.

Reuters зазначає, що це рішення Суду ЄС стосувалося трьох справ, порушених перед італійським судом.

Йшлося про те, що раніше італійські органи заморозили активи компаній та яхту, що утримувалися трастами через складні структури власності, але вважалися власністю росіян, які перебували під санкціями ЄС.

Компанії оскаржили заморожування цих активів, оскільки, на їхню думку, особи, проти яких були запроваджені санкції, не мали над жодної влади над цими активами.

У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ, завдяки чому процедуру підтвердження знерухомлення не потрібно проходити кожні шість місяців.

Лідери погодилися з тим, що кредит для України на 2026-2027 роки, про який було домовлено на грудневому саміті, буде погашено Україною лише після отримання репарацій від РФ.

До того часу, як заявляється у висновках саміту, російські суверенні активи залишатимуться знерухомленими, і Євросоюз залишає за собою право використовувати їх для погашення кредиту в повній відповідності до законодавства ЄС та міжнародного права.

У лютому 2026 року Суд ЄС ухвалив, що влада країн Європейського Союзу може відмовляти в оформленні та вилучати автомобілі, ввезені з Росії на територію ЄС в обхід чинних санкцій, а реєстрація таких авто можлива лише тоді, коли їх ввезли без порушення ембарго.

