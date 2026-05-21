ЄС ухвалив нове рішення щодо заморожених активів, пов'язаних з РФ

Європейський Союз може заморожувати активи, пов'язані з росіянами, на яких накладені санкції через війну проти України, навіть якщо ці активи знаходяться у трасті, та, якщо немає прямого юридичного зв'язку з підсанкційними особами.
Головні тези:
- ЄС ухвалив рішення щодо можливості заморожування активів у трастах, які перебувають під контролем осіб, під санкціями.
- Суд ЄС розширив поняття належності та контролю активів, щоб охопити всі форми влади чи впливу над ними.
ЄС може розморожувати російські активи з трастів
Відповідне рішення оприлюднене на сайті Суду ЄС.
Reuters зазначає, що це рішення Суду ЄС стосувалося трьох справ, порушених перед італійським судом.
Йшлося про те, що раніше італійські органи заморозили активи компаній та яхту, що утримувалися трастами через складні структури власності, але вважалися власністю росіян, які перебували під санкціями ЄС.
Компанії оскаржили заморожування цих активів, оскільки, на їхню думку, особи, проти яких були запроваджені санкції, не мали над жодної влади над цими активами.
У грудні 2025 року Євросоюзом було прийнято рішення про безстрокове знерухомлення суверенних активів РФ, завдяки чому процедуру підтвердження знерухомлення не потрібно проходити кожні шість місяців.
Лідери погодилися з тим, що кредит для України на 2026-2027 роки, про який було домовлено на грудневому саміті, буде погашено Україною лише після отримання репарацій від РФ.
У лютому 2026 року Суд ЄС ухвалив, що влада країн Європейського Союзу може відмовляти в оформленні та вилучати автомобілі, ввезені з Росії на територію ЄС в обхід чинних санкцій, а реєстрація таких авто можлива лише тоді, коли їх ввезли без порушення ембарго.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-