Генеральный штаб ВСУ официально отчитывается, что Силы обороны Украины разнесли командные пункты, а также логистику российских захватчиков. Более того, официально подтверждена остановка работы НПЗ “Сызранский”.
Главные тезисы
- Атаку на НПЗ "Сызранский" украинские воины совершили еще 21 мая.
- Силы обороны Украины уже анонсировали новые операции против российских захватчиков.
Генштаб объявил о новых успехах украинских войск
В этот раз под мощные удары Сил обороны попали командный пункт армии РФ в Донецкой области, а также пункт управления полка в Запорожье.
Более того, не смогли российские захватчики уберечь от украинских атак пункты управления БпЛА оккупантов в районах Нестерянки и Новогродовки на ВОТ.
Также поражен склад БПЛА противника и склад материально-технических средств в районе Новопетриковки Донецкой области, а также состав материально-технических средств в городе Донецк.
Генштаб ВСУ подтвердил, что удалось "поджечь" железнодорожную цистерну с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.
Кроме того, указано, что на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Ярославль" повреждены оборудование и резервуары.
Также украинские воины заявили о поражении вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" (Ярск, Луганская обл.) — это произошло еще 24 мая.
