Украина остановила НПЗ "Сызранский" и поразила командные пункты армии РФ
Генеральный штаб ВСУ официально отчитывается, что Силы обороны Украины разнесли командные пункты, а также логистику российских захватчиков. Более того, официально подтверждена остановка работы НПЗ “Сызранский”.

  • Атаку на НПЗ "Сызранский" украинские воины совершили еще 21 мая.
  • Силы обороны Украины уже анонсировали новые операции против российских захватчиков.

В этот раз под мощные удары Сил обороны попали командный пункт армии РФ в Донецкой области, а также пункт управления полка в Запорожье.

Более того, не смогли российские захватчики уберечь от украинских атак пункты управления БпЛА оккупантов в районах Нестерянки и Новогродовки на ВОТ.

Также поражен склад БПЛА противника и склад материально-технических средств в районе Новопетриковки Донецкой области, а также состав материально-технических средств в городе Донецк.

Генштаб ВСУ подтвердил, что удалось "поджечь" железнодорожную цистерну с горюче-смазочными материалами в районе Дебальцево Донецкой области.

По результатам предварительных поражений подтверждена остановка работы нефтеперерабатывающего завода "Сызранский" (Сызрань, Самарская обл., РФ), по которому Силы обороны Украины ударили 21 мая 2026 года.

Кроме того, указано, что на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛВДС) "Ярославль" повреждены оборудование и резервуары.

Также украинские воины заявили о поражении вражеской радиолокационной станции 1Л125 "Ниобий-СВ" (Ярск, Луганская обл.) — это произошло еще 24 мая.

