СБС підтвердили ураження Сизранського НПЗ — відео
Категорія
Події
Дата публікації

СБС підтвердили ураження Сизранського НПЗ — відео

Сили безпілотних систем
бавовна

Сили безпілотних систем разом із Силами спеціальних операцій уразили Сизранський нафтопереробний завод.

Головні тези:

  • СБС та ССО підтвердили ураження Сизранського нафтопереробного заводу в ніч на 21 травня.
  • У результаті удару виникла масштабна пожежа на території заводу, деталі уточнюються.

СБС і ССО рознесли Сизранський НПЗ

У ніч на 21 травня оператори 1-го окремого центру та 413-го полку «Рейд» у взаємодії з ССО завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ.

«Сизранський НПЗ» є частиною самарського нафтопереробного вузла «Роснєфті» та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти.

Річний обсяг переробки підприємства становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти.

Внаслідок #DeepStrike на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальні результати ураження уточнюються.

Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника забезпечувати російські війська пально-мастильними матеріалами та підтримувати ведення агресивної війни проти України.

Більше по темі

Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Україна змогла зупинити роботу Московського НПЗ
Московський НПЗ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ оголосили про ураження НПЗ "Лукойл-Нижегородоргсинтез" у РФ
Генштаб ЗСУ
Нові діпстрайки України - які результати ураження
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Сизранський НПЗ палає після атаки дронів — відео
НПЗ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?