СБС підтвердили ураження Сизранського НПЗ — відео

СБС і ССО рознесли Сизранський НПЗ

У ніч на 21 травня оператори 1-го окремого центру та 413-го полку «Рейд» у взаємодії з ССО завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ.

«Сизранський НПЗ» є частиною самарського нафтопереробного вузла «Роснєфті» та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти.

Річний обсяг переробки підприємства становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти.

Внаслідок #DeepStrike на території підприємства виникла масштабна пожежа. Детальні результати ураження уточнюються.

Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника забезпечувати російські війська пально-мастильними матеріалами та підтримувати ведення агресивної війни проти України.