СБС підтвердили ураження Сизранського НПЗ — відео

Сили безпілотних систем разом із Силами спеціальних операцій уразили Сизранський нафтопереробний завод.
Головні тези:
- СБС та ССО підтвердили ураження Сизранського нафтопереробного заводу в ніч на 21 травня.
- У результаті удару виникла масштабна пожежа на території заводу, деталі уточнюються.
СБС і ССО рознесли Сизранський НПЗ
У ніч на 21 травня оператори 1-го окремого центру та 413-го полку «Рейд» у взаємодії з ССО завдали удару по Сизранському нафтопереробному заводу в Самарській області РФ.
«Сизранський НПЗ» є частиною самарського нафтопереробного вузла «Роснєфті» та виробляє бензин, дизельне й авіаційне паливо, а також інші нафтопродукти.
Річний обсяг переробки підприємства становить від 7 до 8,9 млн тонн нафти.
Сили безпілотних систем послідовно знижують спроможності противника забезпечувати російські війська пально-мастильними матеріалами та підтримувати ведення агресивної війни проти України.
