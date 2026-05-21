СБС подтвердили поражение Сызранского НПЗ — видео

Силы беспилотных систем вместе с Силами специальных операций поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод.
Главные тезисы
- Сызранский НПЗ в Самарской области подвергся поражению силами беспилотных систем и Сил специальных операций.
- Производящий бензин, дизельное и авиационное топливо завод стал объектом удара, что привело к возникновению масштабного пожара.
СБС и ССО разнесли Сызранский НПЗ
В ночь на 21 мая операторы 1-го отдельного центра и 413-го полка «Рейд» во взаимодействии с ССО нанесли удар по Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области РФ.
"Сызранский НПЗ" является частью самарского нефтеперерабатывающего узла "Роснефти" и производит бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты.
Годовой объем переработки предприятия составляет от 7 до 8,9 млн. тонн нефти.
Силы беспилотных систем последовательно снижают способности противника обеспечивать российские войска горюче-смазочными материалами и поддерживать ведение агрессивной войны против Украины.
