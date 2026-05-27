СБУ задержала иерея УПЦ (МП), который привел "Искандеры" в Одессу
Благодаря усилиям контрразведки Службы безопасности Украины в Одессе удалось задержать еще одного агента российской военной разведки ГРУ РФ. Речь идет о завербованном врагом иерее одного из храмов местной епархии УПЦ (МП). Как оказалось, он занимался корректировкой двойного удара по Одессе в марте 2024 года.

  • СБУ изъяла у злоумышленника смартфон, который он использовал для сбора разведданных и контактов с россиянами.
  • Ему уже объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Как напомнили в спецслужбе, в 2024 году в Одессе российские захватчики атаковали рекреационную зону двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" — именно задержанный клирик предоставил врагу важные координаты.

Первая ракета попала по жилой застройке и другой гражданской инфраструктуре областного центра.

Что важно понимать, следующий удар произошел по этой же локации, когда на место происшествия прибыли экстренные службы.

Чуть позже российский агент отчитался ГРУ РФ о последствиях воздушной атаки, а также "залег на дно", рассчитывая, что его не найдут.

Впрочем, это ему не помогло. Сотрудники СБУ установили причастность иерея к корректировке обстрела Одессы и задержали его по месту жительства.

В рамках расследования стало известно, что иерей УПЦ (МП) активно узнавал для россиян координаты расположения сил и средств ПВО ВСУ.

Более того, указано, что завербованный агент "сливал" врагу данные об одной из электроподстанций вблизи Одессы, в частности о системе ее защиты.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

