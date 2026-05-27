СБУ затримала ієрея УПЦ (МП), який навів "Іскандери" на Одесу

Завдяки зусиллям контррозвідки Служби безпеки України в Одесі вдалося затримати ще одного агента російської воєнної розвідки ГРУ РФ. Йдеться про завербованого ворогом ієрея одного з храмів місцевої єпархії УПЦ (МП). Як виявилося, саме він займався коригуванням подвійного удару по Одесі у березні 2024 року.

Як нагадали в спецслужбі, у 2024 році в Одесі російські загарбники атакували рекреаційну зону двома балістичними ракетами “Іскандер-М” — саме затриманий клірик надав ворогу важливі координати.

Перша ракета поцілила по житлової забудові та іншій цивільній інфраструктури обласного центру.

Що важливо розуміти, наступний удар відбувся по цій же локації, коли на місце події прибули екстрені служби.

Трохи пізніше російський агент відзвітував ГРУ РФ про наслідки повітряної атаки, а також “заліг на дно”, розраховуючи, що його не знайдуть.

Втім, це йому не допомогло. Співробітники СБУ встановили причетність ієрея до коригування обстрілу Одеси і затримали його за місцем проживання.

У межах розслідування стало відомо, що ієрей УПЦ (МП) активно дізнавався для росіян координати розташування сил і засобів ППО ЗСУ.

Ба більше, вказано, що завербований агент “зливав” ворогу дані про одну з електропідстанцій поблизу Одеси, зокрема щодо системи її захисту.