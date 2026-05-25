Переховувала бойовика РФ та коригувала вогонь — СБУ затримали російську агентку у Лимані

Служба безпеки у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України затримала на Донеччині російську агентку та ліквідувала бойовика РФ, якого вона переховувала у власному помешканні.

СБУ затримала коригувальницю вогню РФ у Лимані

Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами.

Як з'ясувало розслідування, російський військовий з позивним «Шаман» проник на територію Лимана для розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді. Там він встановив зв'язок з місцевою безробітною, яка у подальшому переховувала його у своєму будинку.

Далі рашист залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території Лимана та його околицях. Для цього фігурантка під виглядом прогулянок обходила місцевість та розвідувала місця базування Сил оборони.

Потім вона передавала геолокації потенційних «цілей» російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу.

За матеріалами справи, «Шаман» проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора.

Співробітники СБУ завчасно задокументували розвідактивність ворожої «пари» і провели заходи з убезпечення позицій оборонців Лимана.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).