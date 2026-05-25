Переховувала бойовика РФ та коригувала вогонь — СБУ затримали російську агентку у Лимані
Категорія
Україна
Дата публікації

Переховувала бойовика РФ та коригувала вогонь — СБУ затримали російську агентку у Лимані

СБУ
агентка РФ

Служба безпеки у взаємодії з підрозділами Збройних Сил України затримала на Донеччині російську агентку та ліквідувала бойовика РФ, якого вона переховувала у власному помешканні.

Головні тези:

  • СБУ затримала російську агентку у Лимані, яка переховувала бойовика РФ та коригувала вогонь по українських позиціях.
  • Під час спецоперації бойовик РФ, військовий з позивним «Шаман», був ліквідований українськими воїнами.

СБУ затримала коригувальницю вогню РФ у Лимані

Під час спецоперації з викриття ворожого осередку рашист чинив збройний спротив, унаслідок чого був знищений українськими воїнами.

Як з’ясувало розслідування, російський військовий з позивним «Шаман» проник на територію Лимана для розвідки позицій Сил оборони у прифронтовій громаді. Там він встановив зв’язок з місцевою безробітною, яка у подальшому переховувала його у своєму будинку.

Далі рашист залучив жінку до коригування ворожого вогню по українських військах на території Лимана та його околицях. Для цього фігурантка під виглядом прогулянок обходила місцевість та розвідувала місця базування Сил оборони.

Потім вона передавала геолокації потенційних «цілей» російському бойовику, який по рації доповідав своєму командуванню координати для обстрілу.

За матеріалами справи, «Шаман» проходив службу у складі 31-го мотострілецького полку 67-ї мотострілецької дивізії 25-ї загальновійськової армії Центрального військового округу країни-агресора.

Співробітники СБУ завчасно задокументували розвідактивність ворожої «пари» і провели заходи з убезпечення позицій оборонців Лимана.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала двох російських коригувальників на Дніпропетровщині
СБУ
агент ФСБ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала ще одну коригувальницю вогню РФ по Одещині
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Маскувався під пенсіонера. СБУ затримала коригувальника вогню РФ у Запоріжжі
СБУ
коригувальник

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?