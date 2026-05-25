Скрывала боевика РФ и корректировала огонь — СБУ задержала российскую агентку в Лимане

Служба безопасности во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины задержала в Донецкой области российскую агентку и ликвидировала боевика РФ, которого она скрывала в собственном доме.
Главные тезисы
- Российская агентка в Лимане скрывала боевика РФ и помогала корректировать огонь по украинским войскам.
- Спецоперация СБУ привела к ликвидации боевика РФ с позывным 'Шаман' в результате сопротивления.
СБУ задержала корректировку огня РФ в Лимане
Во время спецоперации по разоблачению вражеской ячейки рашист оказывал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен украинскими воинами.
Далее рашист привлек женщину к корректировке вражеского огня по украинским войскам на территории Лимана и его окрестностях. Для этого фигурантка под видом прогулок обходила местность и разведывала места базирования сил обороны.
Затем она передавала геолокацию потенциальных «целей» российскому боевику, который по рации докладывал своему командованию координаты для обстрела.
По материалам дела, «Шаман» проходил службу в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа страны-агрессора.
Сотрудники СБУ заранее задокументировали разведактивность вражеской «пары» и провели меры по обеспечению позиций защитников Лимана.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-