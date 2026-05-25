Скрывала боевика РФ и корректировала огонь — СБУ задержала российскую агентку в Лимане
Категория
Украина
Дата публикации

Скрывала боевика РФ и корректировала огонь — СБУ задержала российскую агентку в Лимане

СБУ
СБУ
Читати українською

Служба безопасности во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины задержала в Донецкой области российскую агентку и ликвидировала боевика РФ, которого она скрывала в собственном доме.

Главные тезисы

  • Российская агентка в Лимане скрывала боевика РФ и помогала корректировать огонь по украинским войскам.
  • Спецоперация СБУ привела к ликвидации боевика РФ с позывным 'Шаман' в результате сопротивления.

СБУ задержала корректировку огня РФ в Лимане

Во время спецоперации по разоблачению вражеской ячейки рашист оказывал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен украинскими воинами.

Как выяснило расследование, российский военный с позывным «Шаманом» проник на территорию Лимана для разведки позиций Сил обороны в прифронтовой общине. Там он установил связь с местной безработной, которая в дальнейшем скрывала его в своем доме.

Далее рашист привлек женщину к корректировке вражеского огня по украинским войскам на территории Лимана и его окрестностях. Для этого фигурантка под видом прогулок обходила местность и разведывала места базирования сил обороны.

Затем она передавала геолокацию потенциальных «целей» российскому боевику, который по рации докладывал своему командованию координаты для обстрела.

По материалам дела, «Шаман» проходил службу в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа страны-агрессора.

Сотрудники СБУ заранее задокументировали разведактивность вражеской «пары» и провели меры по обеспечению позиций защитников Лимана.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала двух российских корректировщиков на Днепропетровщине
СБУ
корректировщик огня
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
СБУ задержала еще одну корректировщицу огня РФ по Одещине
СБУ
СБУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Маскировался под пенсионера. СБУ задержала корректировщика огня РФ в Запорожье
СБУ
СБУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?