Скрывала боевика РФ и корректировала огонь — СБУ задержала российскую агентку в Лимане

Служба безопасности во взаимодействии с подразделениями Вооруженных Сил Украины задержала в Донецкой области российскую агентку и ликвидировала боевика РФ, которого она скрывала в собственном доме.

СБУ задержала корректировку огня РФ в Лимане

Во время спецоперации по разоблачению вражеской ячейки рашист оказывал вооруженное сопротивление, в результате чего был уничтожен украинскими воинами.

Как выяснило расследование, российский военный с позывным «Шаманом» проник на территорию Лимана для разведки позиций Сил обороны в прифронтовой общине. Там он установил связь с местной безработной, которая в дальнейшем скрывала его в своем доме.

Далее рашист привлек женщину к корректировке вражеского огня по украинским войскам на территории Лимана и его окрестностях. Для этого фигурантка под видом прогулок обходила местность и разведывала места базирования сил обороны.

Затем она передавала геолокацию потенциальных «целей» российскому боевику, который по рации докладывал своему командованию координаты для обстрела.

По материалам дела, «Шаман» проходил службу в составе 31-го мотострелкового полка 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии Центрального военного округа страны-агрессора.

Сотрудники СБУ заранее задокументировали разведактивность вражеской «пары» и провели меры по обеспечению позиций защитников Лимана.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).