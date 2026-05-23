СБУ та СБС показали знищення логістики й бази армії РФ на Луганщині — відео
23 травня стало відомо, що Служба безпеки України та Сили безпілотних систем ЗСУ об'єднали зусилля для проведення нової успішної операції проти російських загарбників. Цього разу гучні вибухи лунали на ТОТ Луганської області.

  • Загалом вдалося ліквідувати понад 80 солдатів РФ.
  • СБУ та СБС вже анонсували нові спільні операції.

СБУ та СБС продемонстрували результати своєї роботи

Для організації та проведення нової операції були залучені співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із військовослужбовцями 1-го окремого центру безпілотних систем СБС ЗСУ.

Під їхні потужні удари потрапли російський ешелон і резервуари з пальним, а також польові склади БК, ремонтні бази та об’єкти телекомунікаційної інфраструктури армії РФ.

Співробітники СБУ встановлювали точні координати цілей, після чого побратими із СБС завдавали високоточних ударів дронами «FirePoint-2» по об’єктах окупантів у тимчасово окупованих Луганську, Кадіївці, Білокуракиному, а також у Сіверськодонецькому та Сватівському районах області.

Завдяки спільним зусиллям СБУ та СБС вдалося успішно ліквідувати:

  • пункт дислокації особового складу армії РФ;

  • ремонтну базу, в якій обслуговувались ворожі БпЛА;

  • будівлю окупаційної «поліції»;

  • чималу кількість техніки та запасів пального ворога.

У межах цієї операції знищено понад 80 російських загарбників убитими та пораненими.

Масштабні пожежі після уражень були зафіксовані навіть супутниковими системами моніторингу.Спільна бойова робота триває. Нищимо окупантів далі! — йдеться в заяві СБУ та СБС.

