СБУ и СБС показали уничтожение логистики и базы армии РФ в Луганской области — видео

23 мая стало известно, что Служба безопасности Украины и Силы беспилотных систем ВСУ объединили усилия для проведения новой успешной операции против российских захватчиков. На этот раз громкие взрывы раздавались на ВОТ Луганской области.

СБУ и СБС продемонстрировали результаты своей работы

Для организации и проведения новой операции привлечены сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военнослужащими 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ.

Под мощные удары попали российский эшелон и резервуары с горючим, а также полевые склады БК, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры армии РФ.

Сотрудники СБУ устанавливали точные координаты целей, после чего собратья с СБС наносили высокоточные удары дронами «FirePoint-2» по объектам оккупантов во временно оккупированных Луганске, Кадиевке, Белокуракино, а также в Северодонецком и Сватовском районах области.

Благодаря совместным усилиям СБУ и СБС удалось успешно ликвидировать:

пункт дислокации личного состава армии РФ;

ремонтную базу, где обслуживались вражеские БпЛА;

здание оккупационной «полиции»;

немалое количество техники и запасов горючего врага.

В рамках этой операции уничтожены более 80 российских захватчиков убитыми и ранеными.