СБУ и СБС показали уничтожение логистики и базы армии РФ в Луганской области — видео

23 мая стало известно, что Служба безопасности Украины и Силы беспилотных систем ВСУ объединили усилия для проведения новой успешной операции против российских захватчиков. На этот раз громкие взрывы раздавались на ВОТ Луганской области.
Главные тезисы
- В общей сложности удалось ликвидировать более 80 солдат РФ.
- СБУ и СБС уже анонсировали новые совместные операции.
СБУ и СБС продемонстрировали результаты своей работы
Для организации и проведения новой операции привлечены сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях вместе с военнослужащими 1-го отдельного центра беспилотных систем СБС ВСУ.
Под мощные удары попали российский эшелон и резервуары с горючим, а также полевые склады БК, ремонтные базы и объекты телекоммуникационной инфраструктуры армии РФ.
Благодаря совместным усилиям СБУ и СБС удалось успешно ликвидировать:
пункт дислокации личного состава армии РФ;
ремонтную базу, где обслуживались вражеские БпЛА;
здание оккупационной «полиции»;
немалое количество техники и запасов горючего врага.
В рамках этой операции уничтожены более 80 российских захватчиков убитыми и ранеными.
