Мощная "бавовна" накрыла военные объекты в Туапсе, Таганроге и Воронеже — видео

В минувшую ночь громкие взрывы гремели в разных регионах страны-агрессорки России. В целом вражеское Минобороны заявило об атаке большого количества украинских дронов, а в социальных сетях публикуют видео "прилетов" в Туапсе, Таганроге, Воронеже и временно оккупированной Макеевке.
Главные тезисы
- Украинские ракеты атаковали завод в Таганроге.
- В оккупированной Макеевке зафиксировано попадание в территорию АЗС.
"Бавовна" в России 27 мая — первые подробности и видео
Министерство обороны РФ утверждает, что в минувшую ночь — в период с 20.00 мск 26 мая до 7.00 мск 27 мая — дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями:
Белгородской,
Волгоградской,
Воронежской,
Курской,
Орловской,
Тульской области,
Краснодарского края,
Крымом
акваториями Азовского и Черного морей.
По словам очевидцев, ночью 27 мая украинские дроны снова атаковали порт в Туапсе. Зафиксирован по меньшей мере один “прилет”.
Кроме того, указано, что Таганрог был под ракетной атакой — поражена территория авиаремонтного завода.
В Воронеже под мощный удар Сил обороны Украины попал аэродром ВКС РФ "Балтимор".
Также в оккупированной Макеевке Донецкой области местные жители сообщают о “прилете” по территории АЗС.
