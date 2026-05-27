Мощная "бавовна" накрыла военные объекты в Туапсе, Таганроге и Воронеже — видео

В минувшую ночь громкие взрывы гремели в разных регионах страны-агрессорки России. В целом вражеское Минобороны заявило об атаке большого количества украинских дронов, а в социальных сетях публикуют видео "прилетов" в Туапсе, Таганроге, Воронеже и временно оккупированной Макеевке.

"Бавовна" в России 27 мая — первые подробности и видео

Министерство обороны РФ утверждает, что в минувшую ночь — в период с 20.00 мск 26 мая до 7.00 мск 27 мая — дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 140 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями:

Белгородской,

Волгоградской,

Воронежской,

Курской,

Орловской,

Тульской области,

Краснодарского края,

Крымом

акваториями Азовского и Черного морей.

По словам очевидцев, ночью 27 мая украинские дроны снова атаковали порт в Туапсе. Зафиксирован по меньшей мере один “прилет”.

Кроме того, указано, что Таганрог был под ракетной атакой — поражена территория авиаремонтного завода.

В Воронеже под мощный удар Сил обороны Украины попал аэродром ВКС РФ "Балтимор".