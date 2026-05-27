ПВО ликвидировала 150 целей во время отражения атаки РФ

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за прошедшую ночь российские захватчики противник совершали нападение на Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.
Главные тезисы
- В этот раз российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
- Произошло попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.
ПВО Украины успешно отразила новую атаку РФ
Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 26 мая.
Российские дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово — РФ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ официально подтвердили попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.
Что важно понимать, прямо сейчас в воздушном пространстве Украины находится еще несколько вражеских БПЛА.
