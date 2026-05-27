ПВО ликвидировала 150 целей во время отражения атаки РФ
ПВО Украины успешно отразила новую атаку РФ
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, за прошедшую ночь российские захватчики противник совершали нападение на Украину 163 ударными БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия". Силы ПВО смогли обезвредить большинство вражеских целей.

  • В этот раз российские дроны сбивали на севере, юге и востоке страны.
  • Произошло попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях.

Воздушное нападение врага началось еще в 18:00 26 мая.

Российские дроны летели по направлениям: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Шаталово — РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 150 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ официально подтвердили попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Что важно понимать, прямо сейчас в воздушном пространстве Украины находится еще несколько вражеских БПЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! — призывают защитники.

