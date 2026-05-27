ППО ліквідувала 150 цілей під час відбиття атаки РФ

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом минулої ночі російські загарбники противник здійснювали напад на Україну 163 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

ППО України успішно відбила нову атаку РФ

Повітряний напад ворога почався ще о 18:00 26 травня.

Російські дрони летіли із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Шаталово — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 150 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Що важливо розуміти, просто зараз в повітряному просторі України знаходиться ще кілька ворожих БпЛА.