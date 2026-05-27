Українські воїни уразили 7 районів зосередження армії РФ
26 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об’єкт російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Розпочалася 1554 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 296 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 27 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 358 950 (+1 000) осіб;

  • танків — 11 955 (+1) од;

  • бойових броньованих машин — 24 618 (+3) од;

  • артилерійських систем — 42 790 (+39) од;

  • РСЗВ — 1 805 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 485 (+10) од;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 313 342 (+1 307) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 99 645 (+271) од.

  • спеціальної техніки — 4 224 (+3) од.

За уточненою інформацією вчора противник здійснив 76 авіаційних ударів, скинувши 239 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 — із реактивних систем залпового вогню.

