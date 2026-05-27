Українські воїни уразили 7 районів зосередження армії РФ

26 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували сім районів зосередження живої сили противника, одну гармату та один інший важливий об’єкт російських окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Розпочалася 1554 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 296 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 27 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 358 950 (+1 000) осіб;
танків — 11 955 (+1) од;
бойових броньованих машин — 24 618 (+3) од;
артилерійських систем — 42 790 (+39) од;
РСЗВ — 1 805 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 485 (+10) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 313 342 (+1 307) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 99 645 (+271) од.
спеціальної техніки — 4 224 (+3) од.
Крім того, застосував 7089 дронів-камікадзе та здійснив 2568 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 36 — із реактивних систем залпового вогню.
