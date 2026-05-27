Украинские воины поразили 7 районов сосредоточения армии РФ

26 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали семь районов сосредоточения живой силы противника, одну пушку и один другой важный объект российских оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Начались 1554 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 296 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 27 мая 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 358 950 (+1 000) человек;
танков — 11 955 (+1) ед;
боевых бронированных машин — 24 618 (+3) ед;
артиллерийских систем — 42 790 (+39) ед;
РСЗО — 1 805 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1485 (+10) ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 313 342 (+1 307) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 99 645 (+271) ед.
специальной техники — 4 224 (+3) ед.
Кроме того, применил 7089 дронов-камикадзе и произвел 2568 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 36 из реактивных систем залпового огня.
