Потужна "бавовна" накрила військові об'єкти в Туапсе, Таганрозі та Воронежі — відео

Протягом минулої ночі гучні вибухи гриміли в різних регіонах країни-агресорки Росії. Загалом вороже Міноборони заявило про атаку великої кількості українських дронів, а в соціальних мережах публікують відео “прильотів” у Туапсе, Таганрозі, Воронежі та тимчасово окупованій Макіївці.

“Бавовна” в Росії 27 травня — перші подробиці та відео

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі — в період з 20.00 мск 26 травня до 7.00 мск 27 травня — черговими засобами ППО перехоплено та знищено 140 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями:

Бєлгородської,

Волгоградської,

Воронезької,

Курської,

Орловської,

Тульської областей,

Краснодарського краю,

Кримом

акваторіями Азовського та Чорного морів.

За словами очевидців, уночі 27 травня українські дрони знову атакували порт в Туапсе. Зафіксовано щонайменше один приліт.

Окрім того, наголошується, що Таганрог був під ракетною атакою — уражена територія авіаремонтного заводу.

У Воронежі під потужний удар Сил оборони України потрапив аеродром ВКС РФ “Балтімор”.