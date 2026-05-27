Потужна "бавовна" накрила військові об'єкти в Туапсе, Таганрозі та Воронежі — відео
Джерело:  online.ua

Протягом минулої ночі гучні вибухи гриміли в різних регіонах країни-агресорки Росії. Загалом вороже Міноборони заявило про атаку великої кількості українських дронів, а в соціальних мережах публікують відео “прильотів” у Туапсе, Таганрозі, Воронежі та тимчасово окупованій Макіївці.

Головні тези:

  • Українські ракети атакували завод у Таганрозі.
  • В окупованій Макіївці зафіксовано влучання в територію АЗС.

“Бавовна” в Росії 27 травня — перші подробиці та відео

Міністерство оборони РФ стверджує, що протягом минулої ночі — в період з 20.00 мск 26 травня до 7.00 мск 27 травня — черговими засобами ППО перехоплено та знищено 140 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями:

  • Бєлгородської,

  • Волгоградської,

  • Воронезької,

  • Курської,

  • Орловської,

  • Тульської областей,

  • Краснодарського краю,

  • Кримом

  • акваторіями Азовського та Чорного морів.

За словами очевидців, уночі 27 травня українські дрони знову атакували порт в Туапсе. Зафіксовано щонайменше один приліт.

Окрім того, наголошується, що Таганрог був під ракетною атакою — уражена територія авіаремонтного заводу.

У Воронежі під потужний удар Сил оборони України потрапив аеродром ВКС РФ “Балтімор”.

Також в окупованій Макіївці Донецької області місцеві мешканці повідомляють про приліт по території АЗС.

