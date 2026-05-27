Россия не способна провести большое наступление против НАТО — Сикорский
Категория
Политика
Дата публикации

Россия не способна провести большое наступление против НАТО — Сикорский

Сикорский считает, что Россия обессилена
Читати українською
Источник:  online.ua

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, страна-агрессорка Россия не способна провести большое наступление против НАТО. Несмотря на это, от нее можно ожидать диверсий и провокаций разного рода.

Главные тезисы

  • Спутниковая разведка НАТО сообщает, что пока не фиксирует скопление российских сил на границах стран блока.
  • Однако Сикорский предупреждает, что планы Путина могут измениться в любой момент.

Сикорский считает, что Россия обессилена

Как считает глава польского МИД, режим российского диктатора Владимира Путина действительно представляет серьезную угрозу для его страны.

Именно поэтому он призвал официальную Варшаву не игнорировать то, что делает Кремль.

Тем не менее, дипломат не верит, что Москва решится на серьезную эскалацию против НАТО.

Сегодня Россия не способна провести большое наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами.

Радослав Сикорский

Радослав Сикорский

Глава МИД Польши

По убеждению дипломата, намерения Путина могут быть опаснее, чем кажется вначале, поэтому важно готовиться к разным сценариям, даже самым худшим.

Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня подлинного вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готовым, — подчеркнул шеф польской дипломатии.

Что важно понимать, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер недавно озвучил прогноз, что уже через два года Путин сможет совершить вторжение в НАТО.

По его мнению, это может произойти даже раньше.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин пытается реализовать тайный проект "Скиф" с ядерным оружием
Путин
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Мощная "бавовна" накрыла военные объекты в Туапсе, Таганроге и Воронеже — видео
"Бавовна" в России 27 мая - первые подробности и видео
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Украина готова к новому этапу отношений с Грузией
Владимир Зеленский
Зеленський

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?