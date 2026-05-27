Россия не способна провести большое наступление против НАТО — Сикорский

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, страна-агрессорка Россия не способна провести большое наступление против НАТО. Несмотря на это, от нее можно ожидать диверсий и провокаций разного рода.

Сикорский считает, что Россия обессилена

Как считает глава польского МИД, режим российского диктатора Владимира Путина действительно представляет серьезную угрозу для его страны.

Именно поэтому он призвал официальную Варшаву не игнорировать то, что делает Кремль.

Тем не менее, дипломат не верит, что Москва решится на серьезную эскалацию против НАТО.

Сегодня Россия не способна провести большое наступление против НАТО, а если бы она готовилась к этому, мы бы это увидели — у нас есть спутниковая разведка. Мы видели концентрацию ста тысяч солдат вокруг Украины, которая нарастала месяцами. Радослав Сикорский Глава МИД Польши

По убеждению дипломата, намерения Путина могут быть опаснее, чем кажется вначале, поэтому важно готовиться к разным сценариям, даже самым худшим.

Россия способна на диверсионные действия или провокации, не достигающие уровня подлинного вторжения. К таким действиям НАТО также должно быть готовым, — подчеркнул шеф польской дипломатии.

Что важно понимать, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер недавно озвучил прогноз, что уже через два года Путин сможет совершить вторжение в НАТО.