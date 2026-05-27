Россия не способна провести большое наступление против НАТО — Сикорский

По мнению шефа польской дипломатии Радослава Сикорского, страна-агрессорка Россия не способна провести большое наступление против НАТО. Несмотря на это, от нее можно ожидать диверсий и провокаций разного рода.
Главные тезисы
- Спутниковая разведка НАТО сообщает, что пока не фиксирует скопление российских сил на границах стран блока.
- Однако Сикорский предупреждает, что планы Путина могут измениться в любой момент.
Сикорский считает, что Россия обессилена
Как считает глава польского МИД, режим российского диктатора Владимира Путина действительно представляет серьезную угрозу для его страны.
Именно поэтому он призвал официальную Варшаву не игнорировать то, что делает Кремль.
Тем не менее, дипломат не верит, что Москва решится на серьезную эскалацию против НАТО.
По убеждению дипломата, намерения Путина могут быть опаснее, чем кажется вначале, поэтому важно готовиться к разным сценариям, даже самым худшим.
Что важно понимать, генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер недавно озвучил прогноз, что уже через два года Путин сможет совершить вторжение в НАТО.
По его мнению, это может произойти даже раньше.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-