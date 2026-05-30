Силы обороны разнесли вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны разнесли вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Читати українською

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 29 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили пункт управления, три артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, девять районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1557 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 291 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 30 мая 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 30.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 362 500 (+1 430) человек;

  • танков — 11 960 (+2) ед;

  • боевых бронированных машин — 24 643 (+7) ед;

  • артиллерийских систем — 42 930 (+70) ед;

  • РСЗО — 1 813 (+5) ед;

  • средств ПВО — 1 398 (+1) ед;

  • наземных робототехнических комплексов — 1500 (+4) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 318 433 (+1 781) ед;

  • крылатых ракет — 4693 (+6) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 100 713 (+483) ед;

  • специальной техники — 4 231 (+4) ед.

По уточненной информации вчера противник нанес один ракетный удар с применением семи ракет, совершил 91 авиационный удар, сбросив 277 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 8549 дронов-камикадзе и произвел 2807 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Россия готовит новую информационную кампанию по дестабилизации Украины — СЗРУ
Служба внешней разведки Украины
Россия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин публично угрожает Армении "украинским сценарием"
Путин снова прибегает к запугиваниям
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Украина поразила танкер на Ростовщине и "Южную нефтяную компанию" РФ — видео
"Бавовна" в России 30 мая - что известно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?