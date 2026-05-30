Силы обороны разнесли вдребезги 9 районов сосредоточения армии РФ

Генеральный штаб ВСУ отчитывается, что 29 мая авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно поразили пункт управления, три артиллерийские системы, пункт управления беспилотными летательными аппаратами, девять районов сосредоточения живой силы и два других важных объекта российских оккупантов.
Главные тезисы
- Начались 1557 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Вчера на фронте произошло 291 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 30 мая 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 30.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 362 500 (+1 430) человек;
танков — 11 960 (+2) ед;
боевых бронированных машин — 24 643 (+7) ед;
артиллерийских систем — 42 930 (+70) ед;
РСЗО — 1 813 (+5) ед;
средств ПВО — 1 398 (+1) ед;
наземных робототехнических комплексов — 1500 (+4) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 318 433 (+1 781) ед;
крылатых ракет — 4693 (+6) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 100 713 (+483) ед;
специальной техники — 4 231 (+4) ед.
Кроме того, применил 8549 дронов-камикадзе и произвел 2807 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 53 из реактивных систем залпового огня.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-