Украина поразила танкер на Ростовщине и "Южную нефтяную компанию" РФ — видео
Источник:  online.ua

В минувшую ночь в разных регионах страны-агрессорки России гремели громкие взрывы на фоне атаки украинских дронов. Так, известно, что Силы обороны Украины подбили еще один вражеский танкер в Ростовской области, а также поразили "Южную нефтяную компанию" в городе Армавир.

Главные тезисы

  • В Крыма все чаще раздаются жалобы на проблемы с топливом на местных АЗС.
  • Операция Украины с целью блокирования российской логистики продолжается и имеет зримый эффект.

"Бавовна" в России 30 мая — что известно

Согласно последним данным, ночью украинские беспилотники совершили мощную атаку на инфраструктуру порта Таганрог.

По словам местных властей, загорелся танкер, резервуар с горючим и здание администрации.

Таганрог под массированной атакой БПЛА. Взрывы раздаются по всему городу, РФ мониторы сообщают о хлопках в районе Таганрогского залива и авиационного завода, — пишет Телеграмм-канал Exilenova+.

Кроме того, указано, что в городе Армавире Краснодарского края после удара дрона горит нефтебаза.

По словам очевидцев, речь идет о местной "Южной нефтяной компании".

Также сообщают об атаке на нефтебазу во временно оккупированной Феодосии.

Министерство обороны России утверждает, что с 20:00 мск 29 мая до 07:00 мск 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями:

  • Белгородской,

  • Брянской,

  • Волгоградской,

  • Воронежской,

  • Курской,

  • Орловской,

  • Ростовской,

  • Ульяновской,

  • Рязанской областей,

  • Краснодарского края,

  • Республики Крым,

  • над акваторией Азовского моря.

