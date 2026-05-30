Украина поразила танкер на Ростовщине и "Южную нефтяную компанию" РФ — видео

В минувшую ночь в разных регионах страны-агрессорки России гремели громкие взрывы на фоне атаки украинских дронов. Так, известно, что Силы обороны Украины подбили еще один вражеский танкер в Ростовской области, а также поразили "Южную нефтяную компанию" в городе Армавир.
Главные тезисы
- В Крыма все чаще раздаются жалобы на проблемы с топливом на местных АЗС.
- Операция Украины с целью блокирования российской логистики продолжается и имеет зримый эффект.
"Бавовна" в России 30 мая — что известно
Согласно последним данным, ночью украинские беспилотники совершили мощную атаку на инфраструктуру порта Таганрог.
По словам местных властей, загорелся танкер, резервуар с горючим и здание администрации.
Кроме того, указано, что в городе Армавире Краснодарского края после удара дрона горит нефтебаза.
По словам очевидцев, речь идет о местной "Южной нефтяной компании".
Также сообщают об атаке на нефтебазу во временно оккупированной Феодосии.
Министерство обороны России утверждает, что с 20:00 мск 29 мая до 07:00 мск 30 мая дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 127 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями:
Белгородской,
Брянской,
Волгоградской,
Воронежской,
Курской,
Орловской,
Ростовской,
Ульяновской,
Рязанской областей,
Краснодарского края,
Республики Крым,
над акваторией Азовского моря.
