Україна уразила танкер на Ростовщині та "Південну нафтову компанію" РФ — відео

Протягом минулої ночі в різних регіонах країни-агресорки Росії гриміли гучні вибухи на тлі атаки українських дронів. Так, достеменно відомо, що Сили оборони України “вполювали” ще один ворожий танкер у Ростовській області, а а також уразили "Південну нафтову компанію" в місті Армавір.

“Бавовна” в Росії 30 травня — що наразі відомо

Згідно з останніми даними, вночі українські безпілотники здійснили потужну атаку на інфраструктуру порту Таганрог.

За словами місцевої влади, загорівся танкер, резервуар з пальним та будівля адміністрації.

Таганрог під масованою атакою БПЛА. Вибухи лунають по всьому місту, РФ монітори повідомляють про хлопки в районі Таганрозької затоки і авіаційного заводу, — пише Телеграм-канал Exilenova+. Поширити

Окрім того, наголошується, що в місті Армавірі Краснодарського краю після удару дрона палає нафтобаза.

За словами очевидців, йдеться про місцеву "Південну нафтову компанію".

Також повідомляють про атаку на нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії.

Міністерство оборони Росії стверджує, що з 20:00 мск 29 травня до 07:00 мск 30 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 127 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями: