Україна уразила танкер на Ростовщині та "Південну нафтову компанію" РФ — відео
“Бавовна” в Росії 30 травня - що наразі відомо
Джерело:  online.ua

Протягом минулої ночі в різних регіонах країни-агресорки Росії гриміли гучні вибухи на тлі атаки українських дронів. Так, достеменно відомо, що Сили оборони України “вполювали” ще один ворожий танкер у Ростовській області, а а також уразили "Південну нафтову компанію" в місті Армавір.

Головні тези:

  • З Криму дедалі частіше надходять скарги на проблеми з паливом на місцевих АЗС. 
  • Операція України з метою блокування російської логістики триває та вже має зримий ефект.

“Бавовна” в Росії 30 травня — що наразі відомо

Згідно з останніми даними, вночі українські безпілотники здійснили потужну атаку на інфраструктуру порту Таганрог.

За словами місцевої влади, загорівся танкер, резервуар з пальним та будівля адміністрації.

Таганрог під масованою атакою БПЛА. Вибухи лунають по всьому місту, РФ монітори повідомляють про хлопки в районі Таганрозької затоки і авіаційного заводу, — пише Телеграм-канал Exilenova+.

Окрім того, наголошується, що в місті Армавірі Краснодарського краю після удару дрона палає нафтобаза.

За словами очевидців, йдеться про місцеву "Південну нафтову компанію".

Також повідомляють про атаку на нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії.

Міністерство оборони Росії стверджує, що з 20:00 мск 29 травня до 07:00 мск 30 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 127 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями:

  • Бєлгородської,

  • Брянської,

  • Волгоградської,

  • Воронезької,

  • Курської,

  • Орловської,

  • Ростовської,

  • Ульянівської,

  • Рязанської областей,

  • Краснодарського краю,

  • Республіки Крим,

  • над акваторією Азовського моря.

