Україна уразила танкер на Ростовщині та "Південну нафтову компанію" РФ — відео

Протягом минулої ночі в різних регіонах країни-агресорки Росії гриміли гучні вибухи на тлі атаки українських дронів. Так, достеменно відомо, що Сили оборони України “вполювали” ще один ворожий танкер у Ростовській області, а а також уразили "Південну нафтову компанію" в місті Армавір.
Головні тези:
- З Криму дедалі частіше надходять скарги на проблеми з паливом на місцевих АЗС.
- Операція України з метою блокування російської логістики триває та вже має зримий ефект.
“Бавовна” в Росії 30 травня — що наразі відомо
Згідно з останніми даними, вночі українські безпілотники здійснили потужну атаку на інфраструктуру порту Таганрог.
За словами місцевої влади, загорівся танкер, резервуар з пальним та будівля адміністрації.
Окрім того, наголошується, що в місті Армавірі Краснодарського краю після удару дрона палає нафтобаза.
За словами очевидців, йдеться про місцеву "Південну нафтову компанію".
Також повідомляють про атаку на нафтобазу в тимчасово окупованій Феодосії.
Міністерство оборони Росії стверджує, що з 20:00 мск 29 травня до 07:00 мск 30 травня черговими засобами ППО перехоплено та знищено 127 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями:
Бєлгородської,
Брянської,
Волгоградської,
Воронезької,
Курської,
Орловської,
Ростовської,
Ульянівської,
Рязанської областей,
Краснодарського краю,
Республіки Крим,
над акваторією Азовського моря.
