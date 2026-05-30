Сили оборони рознесли вщент 9 районів зосередження армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 29 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили пункт управління, три артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами, дев’ять районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських окупантів.
Головні тези:
- Почалася 1557 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 291 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 30 травня 2026 року
Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 362 500 (+1 430) осіб;
танків — 11 960 (+2) од;
бойових броньованих машин — 24 643 (+7) од;
артилерійських систем — 42 930 (+70) од;
РСЗВ — 1 813 (+5) од;
засобів ППО — 1 398 (+1) од;
наземних робототехнічних комплексів — 1 500 (+4) од;
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 318 433 (+1 781) од;
крилатих ракет — 4 693 (+6) од;
автомобільної техніки та автоцистерн — 100 713 (+483) од;
спеціальної техніки — 4 231 (+4) од.
Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 — із реактивних систем залпового вогню.
