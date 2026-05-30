Сили оборони рознесли вщент 9 районів зосередження армії РФ
Генеральний штаб ЗСУ звітує, що 29 травня авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно уразили пункт управління, три артилерійські системи, пункт управління безпілотними літальними апаратами, дев’ять районів зосередження живої сили та два інші важливі об’єкти російських окупантів.

  • Почалася 1557 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 291 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 30 травня 2026 року

Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 30.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 362 500 (+1 430) осіб;

  • танків — 11 960 (+2) од;

  • бойових броньованих машин — 24 643 (+7) од;

  • артилерійських систем — 42 930 (+70) од;

  • РСЗВ — 1 813 (+5) од;

  • засобів ППО — 1 398 (+1) од;

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 500 (+4) од;

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 318 433 (+1 781) од;

  • крилатих ракет — 4 693 (+6) од;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 100 713 (+483) од;

  • спеціальної техніки — 4 231 (+4) од.

За уточненою інформацією вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням семи ракет, здійснив 91 авіаційний удар, скинувши 277 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 8549 дронів-камікадзе та здійснив 2807 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 53 — із реактивних систем залпового вогню.

