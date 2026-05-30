Мадяр показал уничтожение двух российских Ту-142 и "Искандера" — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди объявил о том, что минувшей ночью воины СБС уничтожили российский "Искандер" и сразу два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге.

Мадяр заявил о новых успехах СБС — все подробности

Птицы СБС уничтожили «Искандер» и 2 самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге, рф, ночью на 30 мая. Роберт "Мадяр" Бровди Командующий Сил беспилотных систем Украины

Что важно понимать, Ту-142 (по кодификации НАТО: Bear-F — «Медведь-Ф») — это советский и российский дальний противолодочный самолет (ДПЛС).

Первоначально его главной задачей было выявление и уничтожение ПЧАРБ (Подводная лодка Атомная с Ракетами Баллистическими) противника в районах патрулирования.

Однако де-факто Россия его активно использует для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и только затем для поиска и наблюдения за ПЧАРБ.

Более того, от мощных ударов СБС россияне не смогли уберечь еще один свой ОТРК «Искандер».

Что важно понимать, это вражеский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет «земля-земля».

По словам Мадяра, его уничтожили на пусковой позиции в окрестностях нп Таганрог, Ростовской области РФ.

Визит вежливости в таганрог осуществлен Птицами 1 ОЦ СБС. Результат не ограничился перечнем вышеизложенных целей, — в воде тоже прикуривало гут. Видео чуть позже, — пообещал командующий СБС. Поделиться

Новые успешные операции были проведены с помощью Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.