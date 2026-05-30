Мадяр показал уничтожение двух российских Ту-142 и "Искандера" — видео

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди объявил о том, что минувшей ночью воины СБС уничтожили российский "Искандер" и сразу два самолета Ту-142 на военном аэродроме в Таганроге.
- Ту-142 – дальний противолодочный самолет на базе стратегического бомбардировщика.
- ОТРК «Искандер» – российский оперативно-тактический ракетный комплекс.
Мадяр заявил о новых успехах СБС — все подробности
Что важно понимать, Ту-142 (по кодификации НАТО: Bear-F — «Медведь-Ф») — это советский и российский дальний противолодочный самолет (ДПЛС).
Первоначально его главной задачей было выявление и уничтожение ПЧАРБ (Подводная лодка Атомная с Ракетами Баллистическими) противника в районах патрулирования.
Однако де-факто Россия его активно использует для дальней океанской разведки, визуальной или радиотехнической, для дежурства в системе поисково-спасательной службы и только затем для поиска и наблюдения за ПЧАРБ.
Более того, от мощных ударов СБС россияне не смогли уберечь еще один свой ОТРК «Искандер».
Что важно понимать, это вражеский оперативно-тактический ракетный комплекс, осуществляющий запуск ракет «земля-земля».
По словам Мадяра, его уничтожили на пусковой позиции в окрестностях нп Таганрог, Ростовской области РФ.
Новые успешные операции были проведены с помощью Центра глубинного поражения Сил беспилотных систем.
