У ГУР розкрили головний секрет успіху своїх діпстрайків

Редакція CNN опублікувала ексклюзивний репортаж про бойову роботу діпстрайкерів Головного управління розвідки МО України. У ньому бійці ГУР розповідають про ключові секрети, які допомагають їм знищувати сили ворога у різних куточках країни-агресорки Росії.

Успішні діпстрайки ГУР — у чому їхній секрет

Хвилі із сотень далекобійних дронів України, які вражають військові об’єкти на росії, досягаючи і москви, і навіть сибірських широт, стали серйозною загрозою для кремля, — йдеться в заяві Головного управління розвідки. Поширити

За словами бійців ГУР, просто зараз настав час, що Захід готовий робити все можливе, щоб перейняти український досвід ведення новітньої війни.

Саме про це і розповідає репортаж CNN, в якому зібрані ексклюзивні деталі бойової роботи deep strike-підрозділу воєнної розвідки.

Що важливо розуміти, ключовими елементами успіху глибинних ударів є тактика розосередження груп, а також спеціалізоване програмне забезпечення.

З заявою з цього приводу виступив “Вектор” — командир спецпідрозділу ГУР: