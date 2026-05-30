Редакция CNN опубликовала эксклюзивный репортаж о боевой работе дипстрайкеров Главного управления разведки МО Украины. В нем бойцы ГУР рассказывают о ключевых секретах, помогающих им уничтожать силы врага в разных уголках страны-агрессорки России.

Успешные дипстрайки ГУР — в чем их секрет

Волны из сотен дальнобойных дронов Украины, поражающие военные объекты на россии, достигая и москвы, и даже сибирских широт, стали серьезной угрозой для кремля, — сказано в заявлении Главного управления разведки.

По словам бойцов ГУР, сейчас настало время, что Запад готов сделать все возможное, чтобы перенять украинский опыт ведения новейшей войны.

Именно об этом и рассказывает репортаж CNN, в котором собраны эксклюзивные детали боевой работы deep strike-подразделения военной разведки.

Что важно понимать, чключевыми элементами успеха глубинных ударов являются тактика рассредоточения групп, а также специализированное программное обеспечение.

С заявлением по этому поводу выступил "Вектор" — командир спецподразделения ГУР: