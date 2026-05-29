ГУР назвало 3 ключевые цели Сил обороны для ударов по территории РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал три ключевых цели Сил обороны для ударов по территории РФ. Среди них все, что касается мобилизационных и рекрутинговых процессов на территории РФ.

В ГУР определили цели для ударов по РФ

Об этом Андрей Юсов рассказал во время Black Sea Security Forum в Одессе.

По словам Юсова, все три цели сфокусированы на том, чтобы уменьшить способность россиян наносить удары по территории Украины и убивать гражданское население.

Я не буду раскрывать все наши ближайшие цели и планы. Но наши приоритеты всегда касаются трех составляющих. Первая составляющая — это процессы изготовления оружия, которое убивает наших людей и разрушает города. Вторая — то, что усиливает мобилизационные и рекрутинговые процессы на территории РФ. И третья — все, что работает на финансирование российско-украинской войны. Андрей Юсов Представитель Главного управления разведки Минобороны

Он подчеркнул, что Украина не воюет против гражданской инфраструктуры.

Защищаясь, мы вынуждены использовать и планировать реализовывать дальнобойные удары. Защищаясь, мы вынуждены уничтожать военную инфраструктуру.

Он также добавил, что современная война требует скорых изменений и адаптации, и от этого зависит вопрос выживания как Украины, так и всей Европы.

Нам нужно быстро адаптироваться и изменяться. От этого зависит вопрос выживания. Но меняться должна не только Украина, но и Европа. Русские начинали это вторжение по старым образцам и моделям. Мы выстояли, потому что научились отвечать асимметрично.

Он также подчеркнул, что европейским лидерам нельзя верить властям Кремля.