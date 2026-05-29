ГУР назвало 3 ключевые цели Сил обороны для ударов по территории РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов назвал три ключевых цели Сил обороны для ударов по территории РФ. Среди них все, что касается мобилизационных и рекрутинговых процессов на территории РФ.
Главные тезисы
- Андрей Юсов и ГУР назвали три ключевых цели Сил обороны для ударов по территории РФ, включая мобилизационные и рекрутинговые процессы.
- Стратегия Украины направлена на уменьшение способности россиян наносить удары по своей территории и убивать гражданское население.
В ГУР определили цели для ударов по РФ
Об этом Андрей Юсов рассказал во время Black Sea Security Forum в Одессе.
По словам Юсова, все три цели сфокусированы на том, чтобы уменьшить способность россиян наносить удары по территории Украины и убивать гражданское население.
Он подчеркнул, что Украина не воюет против гражданской инфраструктуры.
Защищаясь, мы вынуждены использовать и планировать реализовывать дальнобойные удары. Защищаясь, мы вынуждены уничтожать военную инфраструктуру.
Он также добавил, что современная война требует скорых изменений и адаптации, и от этого зависит вопрос выживания как Украины, так и всей Европы.
Он также подчеркнул, что европейским лидерам нельзя верить властям Кремля.
России и Путину нельзя верить никогда. И если вспомнить, сколько раз представители путинского режима говорили, что не собираются нападать на Украину и вспомнить, как они сегодня, повторяют, что не собираются нападать на Европу, можно провести определенные аналогии. Над безопасностью нужно постоянно работать.
