ГУР накрывает огнем сухопутный коридор "Крым-Донецк" — видео

Главное управление разведки Украины показало, как сейчас выглядит коридор российских загарников "Крым-Донецк". Там операторы подразделений беспилотных систем департамента активных действий ГУР блокируют вражеское движение и активно уничтожают технику РФ.
Главные тезисы
- Участки трассы уже находятся под огневым контролем ГУР.
- Разведчики выразили благодарность за помощь проекту Благотворительного фонда "Челюсти".
ГУР блокируют и уничтожают российскую логистику
Как сообщает военная разведка Украины, участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов ГУР.
В новом видео можно увидеть доказательства того, как пылают пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.
Что важно понимать, часть баражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются в системном процессе разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, были предоставлены экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Благотворительного фонда Сергея Притулы "Челюсти".
