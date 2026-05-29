ГУР накрывает огнем сухопутный коридор "Крым-Донецк" — видео
ГУР блокируют и уничтожают российскую логистику
Главное управление разведки Украины показало, как сейчас выглядит коридор российских загарников "Крым-Донецк". Там операторы подразделений беспилотных систем департамента активных действий ГУР блокируют вражеское движение и активно уничтожают технику РФ.

Главные тезисы

  • Участки трассы уже находятся под огневым контролем ГУР.
  • Разведчики выразили благодарность за помощь проекту Благотворительного фонда "Челюсти".

Мастера подразделений беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО Украины продолжают блокировать сухопутный коридор "Крым-Донецк" и испепелять технику российских захватчиков в глубоком тылу, — сказано в официальном заявлении.

Как сообщает военная разведка Украины, участки трассы между временно оккупированными Бердянском, Мелитополем и Джанкоем находятся под огневым контролем операторов ГУР.

В новом видео можно увидеть доказательства того, как пылают пораженные российские топливозаправщики, грузовики и трал.

Что важно понимать, часть баражирующих боеприпасов и разведывательных крыльев Shark-M, которые используются в системном процессе разрушения вражеской логистики на Запорожском направлении, были предоставлены экипажам Департамента активных действий ГУР в рамках проекта Благотворительного фонда Сергея Притулы "Челюсти".

Спасибо всем причастным гражданам за поддержку! Fire-show продолжается. Продолжение следует. Слава Украине! — заявляют украинские разведчики.

