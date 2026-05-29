ВСУ уничтожили еще 2100 единиц вооружения и военной техники армии РФ

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что 28 мая ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины смогли поразить одну вражескую артиллерийскую систему, а также ликвидировать еще 960 российских окупантов.
Главные тезисы
- Начались 1556 сутки полномасштабной войны РФ против Украины.
- Вчера на фронте произошло 267 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2026 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.05.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 361 070 (+960) человек,
танков — 11 958 (+2) ед,
боевых бронированных машин — 24 636 (+11) ед,
артиллерийских систем — 42 860 (+28) ед,
РСЗО — 1 808 (+2) ед,
наземных робототехнических комплексов — 1 496 (+4) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 316 652 (+1 750) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 100230 (+324) ед.
Кроме того, применил 7881 дрон-камикадзе и произвел 2806 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 из реактивных систем залпового огня.
