ВСУ уничтожили еще 2100 единиц вооружения и военной техники армии РФ
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что 28 мая ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины смогли поразить одну вражескую артиллерийскую систему, а также ликвидировать еще 960 российских окупантов.

Главные тезисы

  • Начались 1556 сутки полномасштабной войны РФ против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 267 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 29 мая 2026 года

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 29.05.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 361 070 (+960) человек,

  • танков — 11 958 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 24 636 (+11) ед,

  • артиллерийских систем — 42 860 (+28) ед,

  • РСЗО — 1 808 (+2) ед,

  • наземных робототехнических комплексов — 1 496 (+4) ед,

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 316 652 (+1 750) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 100230 (+324) ед.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 269 управляемых авиабомб.

Кроме того, применил 7881 дрон-камикадзе и произвел 2806 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 из реактивных систем залпового огня.

