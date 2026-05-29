ЗСУ знищили ще 2100 одиниць озброєння і військової технік армії РФ

Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що 28 травня ракетні війська і артилерія Сил оборони України змогли уразити одну ворожу артилерійську систему, а також ліквідувати ще 960 російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1556 доба повномасштабної війни РФ проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 267 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 29 травня 2026 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 361 070 (+960) осіб,

  • танків — 11 958 (+2) од,

  • бойових броньованих машин — 24 636 (+11) од,

  • артилерійських систем — 42 860 (+28) од,

  • РСЗВ — 1 808 (+2) од,

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 496 (+4) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 316 652 (+1 750) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 100 230 (+324) од.

Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 269 керованих авіабомб.

Крім того, застосував 7881 дрон-камікадзе та здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 — із реактивних систем залпового вогню.

