ЗСУ знищили ще 2100 одиниць озброєння і військової технік армії РФ

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що 28 травня ракетні війська і артилерія Сил оборони України змогли уразити одну ворожу артилерійську систему, а також ліквідувати ще 960 російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1556 доба повномасштабної війни РФ проти України.
- Вчора на фронті відбулося 267 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 29 травня 2026 року
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 361 070 (+960) осіб,
танків — 11 958 (+2) од,
бойових броньованих машин — 24 636 (+11) од,
артилерійських систем — 42 860 (+28) од,
РСЗВ — 1 808 (+2) од,
наземних робототехнічних комплексів — 1 496 (+4) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 316 652 (+1 750) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 100 230 (+324) од.
Крім того, застосував 7881 дрон-камікадзе та здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 — із реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-