РФ атакувала Україну балістикою та 232 ударними БпЛА

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі 28-29 травня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М/С-400, а також 232 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.
Головні тези:
- Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
- Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях.
Атака РФ на Україну 28-29 травня — звіт роботи ППО
Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда с ТОТ АР Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі України — декілька ворожих БпЛА.
