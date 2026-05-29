РФ атакувала Україну балістикою та 232 ударними БпЛА

Повітряні Сили ЗСУ
Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, вночі 28-29 травня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села балістичною ракетою Іскандер-М/С-400, а також 232 ударними дронами типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

 

  • Повітряний бій відбувався на півночі, півдні та сході країни.
  • Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях.

Російські дрони летіли із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Гвардійське, Чауда с ТОТ АР Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 217 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки БпЛА) на 7 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі України — декілька ворожих БпЛА.

Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

