РФ атаковала Украину баллистикой и 232 ударными БпЛА

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 28-29 мая российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М/С-400, а также 232 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имит.
Главные тезисы
- Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
- Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА на 14 локациях.
Атака РФ на Украину 28-29 мая — отчет работы ПВО
Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда с ВОТ АР Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 7 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько российских БпЛА.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-