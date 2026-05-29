РФ атаковала Украину баллистикой и 232 ударными БпЛА
Атака РФ на Украину 28-29 мая – отчет работы ПВО
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, ночью 28-29 мая российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села баллистической ракетой Искандер-М/С-400, а также 232 ударными дронами типа Shahed (в т.ч. реактивными), Гербера, Италмас и дронами-имит.

 

Главные тезисы

  • Воздушное сражение происходило на севере, юге и востоке страны.
  • Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БПЛА на 14 локациях.

Атака РФ на Украину 28-29 мая — отчет работы ПВО

Российские дроны летели по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Гвардейское, Чауда с ВОТ АР Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 217 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание баллистической ракеты и 14 ударных БпЛА на 14 локациях, а также падение сбитых (обломки БпЛА) на 7 локациях.

Атака продолжается, в воздушном пространстве Украины несколько российских БпЛА.

Соблюдайте правила безопасности! Держим небо! Вместе — к победе! — призывают украинские защитники.

