Российский дрон врезался в многоэтажку в Румынии — пострадали два человека

Ночью 29 мая стало известно, что российский беспилотник врезался в многоэтажку в румынском пограничном городе Галаке. Он попал в квартиру, в результате чего там начался пожар. Согласно последним данным, известно о двух пострадавших гражданских.

В Румынии пострадали гражданские из-за атаки РФ

Что важно понимать, накануне Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке российских дронов на Одесскую область.

По словам очевидцев в Румынии, ночью они проснулись, когда услышали характерный шум дрона в полете.

Чуть позже прогремел громкий звук взрыва, а затем начался пожар в квартире на 10-м этаже.

На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Местные власти официально подтвердили, что из дома эвакуировали 70 человек.

Квартира, в которую попал дрон в жилом доме, получила значительные повреждения. Два человека получили легкие травмы и пережили острую реакцию на стресс.

С официальным заявлением по этому поводу выступила директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу.

По ее словам, пострадавшая женщина получила ожоги первой ступени, а 14-летний парень пережил острую реакцию на стресс.

В настоящее время обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.

В Минобороны Румынии уже подтвердили, что дрон был российским.

Чтобы его перехватить с авиабазы Фетешть в 01:19 поднялись два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение на поражение цели.

После обнаружения БпЛА население уездов Тулча, Галац и Бреила известили через систему Ro-Alert.