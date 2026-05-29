Российский дрон врезался в многоэтажку в Румынии — пострадали два человека

Ночью 29 мая стало известно, что российский беспилотник врезался в многоэтажку в румынском пограничном городе Галаке. Он попал в квартиру, в результате чего там начался пожар. Согласно последним данным, известно о двух пострадавших гражданских.
Главные тезисы
- В общей сложности из дома эвакуировали 70 человек.
- Минобороны Румынии подтвердило, что дрон был российским.
В Румынии пострадали гражданские из-за атаки РФ
Что важно понимать, накануне Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке российских дронов на Одесскую область.
По словам очевидцев в Румынии, ночью они проснулись, когда услышали характерный шум дрона в полете.
Чуть позже прогремел громкий звук взрыва, а затем начался пожар в квартире на 10-м этаже.
На месте происшествия работали спасательные службы и полиция. Местные власти официально подтвердили, что из дома эвакуировали 70 человек.
С официальным заявлением по этому поводу выступила директор областной службы скорой помощи Галаца Даниэла Энчу.
По ее словам, пострадавшая женщина получила ожоги первой ступени, а 14-летний парень пережил острую реакцию на стресс.
В настоящее время обоим пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Чтобы его перехватить с авиабазы Фетешть в 01:19 поднялись два истребителя F-16 при поддержке вертолета IAR 330 SOCAT. Пилоты имели разрешение на поражение цели.
После обнаружения БпЛА население уездов Тулча, Галац и Бреила известили через систему Ro-Alert.
