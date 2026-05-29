Російський дрон врізався в багатоповерхівку в Румунії — постраждали двоє людей
Джерело:  online.ua

Уночі 29 травня стало відомо, що російський безпілотник врізався в багатоповерхівку в румунському прикордонному місті Галаці. Він влучив у квартиру, внаслідок чого там почалася пожежа. Згідно з останніми даними, відомо про двох потерпілих цивільних.

Головні тези:

  • Загалом із будинку евакуювали 70 осіб.
  • Міноборони Румунії підтвердило, що дрон був російським.

Що важливо розуміти, напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку російських дронів на Одеську область.

За словами очевидців у Румунії, вночі вони прокинулися, коли почули характерний шум дрона в польоті.

Трохи пізніше прогримів гучний звук вибуху, а згодом почалася пожежа у квартирі на 10-му поверсі.

На місці події працювали рятувальні служби та поліція. Місцева влада офіційно підтвердила, що з будинку евакуювали 70 осіб.

Квартира, в яку влучив дрон у житловому будинку, зазнала значних пошкоджень. Двоє людей отримали легкі травми та пережили гостру реакцію на стрес.

З офіційною заявою з цього приводу виступила директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу.

За її словами, постраждала жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес.

Наразі обом потерпілим надають медичну допомогу.

У Міноборони Румунії уже підтвердили, що дрон, який упав на багатоповерхівку в Галаці, був російським.

Щоб його перехопити з авіабази Фетешть о 01:19 піднялися два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі.

Після виявлення БпЛА населення повітів Тулча, Галац і Бреїла сповістили через систему Ro-Alert.

