Російський дрон врізався в багатоповерхівку в Румунії — постраждали двоє людей

Уночі 29 травня стало відомо, що російський безпілотник врізався в багатоповерхівку в румунському прикордонному місті Галаці. Він влучив у квартиру, внаслідок чого там почалася пожежа. Згідно з останніми даними, відомо про двох потерпілих цивільних.
Головні тези:
- Загалом із будинку евакуювали 70 осіб.
- Міноборони Румунії підтвердило, що дрон був російським.
У Румунії постражадали цивільні через атаку РФ
Що важливо розуміти, напередодні Повітряні сили ЗСУ повідомляли про атаку російських дронів на Одеську область.
За словами очевидців у Румунії, вночі вони прокинулися, коли почули характерний шум дрона в польоті.
Трохи пізніше прогримів гучний звук вибуху, а згодом почалася пожежа у квартирі на 10-му поверсі.
На місці події працювали рятувальні служби та поліція. Місцева влада офіційно підтвердила, що з будинку евакуювали 70 осіб.
З офіційною заявою з цього приводу виступила директорка обласної служби швидкої допомоги Галаца Даніела Енчу.
За її словами, постраждала жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес.
Наразі обом потерпілим надають медичну допомогу.
У Міноборони Румунії уже підтвердили, що дрон, який упав на багатоповерхівку в Галаці, був російським.
Щоб його перехопити з авіабази Фетешть о 01:19 піднялися два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі.
Після виявлення БпЛА населення повітів Тулча, Галац і Бреїла сповістили через систему Ro-Alert.
