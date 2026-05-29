ВСУ отчитываются о поражении российских РЛС "СТ-68", складов боеприпасов и МТЗ
Новые операции Сил обороны Украины - какие результаты
В минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины совершили мощные атаки на ряд важных объектов армии РФ. В этот раз под удары попали вражеские пункты управления, РЛС "СТ-68", склады боеприпасов и МТЗ.

  • Одним ударом украинские бойцы ликвидировали 18 солдат РФ.
  • Также подтверждены атаки на вражеские пункты управления БПЛА.

Генеральный штаб ВСУ подтверждает успешное поражение радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов "СТ-68". Это произошло в Феодосии, на ВОТ АР Крым.

Что важно понимать, главная задача этого объекта — выявление, сопровождение и передача координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны врага.

Более того, указано, что под удары украинских воинов попали пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Кроме того, поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового Донецкой области.

Не смогли российские захватчики уберечь от украинского удара и свой пункт управления подразделения в районе Парасковеевки Донецкой области.

Силы обороны Украины успешно ликвидировали объект, а вместе с ним уничтожили 18 российских оккупантов.

Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры по принуждению России к прекращению вооруженной агрессии против Украины. Продолжение следует! Слава Украине! — подчеркивает Генштаб ВСУ.

