ВСУ отчитываются о поражении российских РЛС "СТ-68", складов боеприпасов и МТЗ

В минувшую ночь подразделения Сил обороны Украины совершили мощные атаки на ряд важных объектов армии РФ. В этот раз под удары попали вражеские пункты управления, РЛС "СТ-68", склады боеприпасов и МТЗ.

Новые операции Сил обороны Украины — какие результаты

Генеральный штаб ВСУ подтверждает успешное поражение радиолокационной станции обнаружения воздушных объектов "СТ-68". Это произошло в Феодосии, на ВОТ АР Крым.

Что важно понимать, главная задача этого объекта — выявление, сопровождение и передача координат воздушных целей в системе противовоздушной обороны врага.

Более того, указано, что под удары украинских воинов попали пункты управления БпЛА врага в районах Калинового и Новогродовки Донецкой области.

Кроме того, поражены склады материально-технических средств оккупантов в районах Мариуполя, Новоселовки Второй и Бугаса, а также склад боеприпасов в районе Грабового Донецкой области. Поделиться

Не смогли российские захватчики уберечь от украинского удара и свой пункт управления подразделения в районе Парасковеевки Донецкой области.

Силы обороны Украины успешно ликвидировали объект, а вместе с ним уничтожили 18 российских оккупантов.