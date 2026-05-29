Россия нанесла удар по судну Турции — фото

Утром 29 мая Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили, что страна-агрессорка Россия нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, которое следовало из одного из портов Одесской области в Турцию.
Главные тезисы
- После российской атаки на борту начался пожар.
- Его удалось быстро потушить благодаря помощи украинских подразделений.
Турецкое судно попало под удар РФ — все подробности
Кроме того, указано, что из-за попадания в надстройку судна начался пожар на борту.
К его ликвидации мгновенно подключились подразделения Морской поисково-спасательной службы и ВМС ВС Украины.
Именно благодаря их слаженным и профессиональным действиям огонь смогли быстро потужить.
Власти Украины обращают внимание мира на то, что именно Россия продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда.
Официальная Анкара на новое преступление России пока не отреагировала.
