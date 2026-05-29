Россия нанесла удар по судну Турции — фото

Утром 29 мая Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили, что страна-агрессорка Россия нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, которое следовало из одного из портов Одесской области в Турцию.

Ночью враг с помощью БПЛА атаковал сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесщины в Турцию с грузом на борту, — сказано в официальном заявлении Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Кроме того, указано, что из-за попадания в надстройку судна начался пожар на борту.

К его ликвидации мгновенно подключились подразделения Морской поисково-спасательной службы и ВМС ВС Украины.

Именно благодаря их слаженным и профессиональным действиям огонь смогли быстро потужить.

Двое раненых членов экипажа оперативно эвакуированы катерами ВМС ВС Украины и доставлены в медицинское учреждение.

Власти Украины обращают внимание мира на то, что именно Россия продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда.

