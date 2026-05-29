Россия нанесла удар по судну Турции — фото
Категория
Украина
Дата публикации

Россия нанесла удар по судну Турции — фото

ВМС ВСУ
Турецкое судно попало под удар РФ - все подробности
Read in English
Читати українською

Утром 29 мая Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины официально подтвердили, что страна-агрессорка Россия нанесла целенаправленный удар по турецкому судну, которое следовало из одного из портов Одесской области в Турцию.

Главные тезисы

  • После российской атаки на борту начался пожар.
  • Его удалось быстро потушить благодаря помощи украинских подразделений.

Турецкое судно попало под удар РФ — все подробности

Ночью враг с помощью БПЛА атаковал сухогруз ANT, который под флагом Вануату (страна-судовладелец Турция) направлялся из одного из портов Одесщины в Турцию с грузом на борту, — сказано в официальном заявлении Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Кроме того, указано, что из-за попадания в надстройку судна начался пожар на борту.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

К его ликвидации мгновенно подключились подразделения Морской поисково-спасательной службы и ВМС ВС Украины.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Именно благодаря их слаженным и профессиональным действиям огонь смогли быстро потужить.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Двое раненых членов экипажа оперативно эвакуированы катерами ВМС ВС Украины и доставлены в медицинское учреждение.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Власти Украины обращают внимание мира на то, что именно Россия продолжает целенаправленно создавать угрозу международным морским перевозкам, атакуя гражданскую инфраструктуру и торговые суда.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Официальная Анкара на новое преступление России пока не отреагировала.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Путин пытается реализовать тайный проект "Скиф" с ядерным оружием
Путин
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Россия не способна провести большое наступление против НАТО — Сикорский
Сикорский считает, что Россия обессилена
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Российский дрон врезался в многоэтажку в Румынии — пострадали два человека
В Румынии пострадали гражданские из-за атаки РФ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?