Росія завдала удару по судну Туреччини — фото

Вранці 29 травня Військово-Морські Сили Збройних Сил України офіційно підтвердили, що країна-агресорка Росія завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини.

Турецьке судно потрапило під удар РФ — усі подробиці

Вночі ворог за допомогою БПЛА атакував суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту, — йдеться в офіційній заяві Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Поширити

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Окрім того, наголошується, що через влучання в надбудову судна почалася пожежа на борту.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

До її ліквідації миттєво долучилися підрозділи Морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Саме завдяки їхнім злагодженим та професійним діям вогонь змогли швидко приборкати.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу. Поширити

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Влада України звертає увагу світу на те, що саме Росія продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua