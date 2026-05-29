Росія завдала удару по судну Туреччини — фото
Вранці 29 травня Військово-Морські Сили Збройних Сил України офіційно підтвердили, що країна-агресорка Росія завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини.

Головні тези:

  • Після російської атаки на борту почалася пожежа.
  • Її вдалося швидко загасити завдяки допомозі українських підрозділів.

Турецьке судно потрапило під удар РФ — усі подробиці

Вночі ворог за допомогою БПЛА атакував суховантаж ANT, який під прапором Вануату (країна-судновласник Туреччина) прямував з одного з портів Одещини до Туреччини із вантажем на борту, — йдеться в офіційній заяві Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Окрім того, наголошується, що через влучання в надбудову судна почалася пожежа на борту.

До її ліквідації миттєво долучилися підрозділи Морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України.

Саме завдяки їхнім злагодженим та професійним діям вогонь змогли швидко приборкати.

Двох поранених членів екіпажу оперативно евакуйовано катерами ВМС ЗС України та доставлено до медичного закладу.

Влада України звертає увагу світу на те, що саме Росія продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна.

Офіційна Анкара на новий злочин Росії поки не відреагувала.

