Росія завдала удару по судну Туреччини — фото

Вранці 29 травня Військово-Морські Сили Збройних Сил України офіційно підтвердили, що країна-агресорка Росія завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну, яке прямувало з одного з портів Одеської області до Туреччини.
Головні тези:
- Після російської атаки на борту почалася пожежа.
- Її вдалося швидко загасити завдяки допомозі українських підрозділів.
Турецьке судно потрапило під удар РФ — усі подробиці
Окрім того, наголошується, що через влучання в надбудову судна почалася пожежа на борту.
До її ліквідації миттєво долучилися підрозділи Морської пошуково-рятувальної служби та ВМС ЗС України.
Саме завдяки їхнім злагодженим та професійним діям вогонь змогли швидко приборкати.
Влада України звертає увагу світу на те, що саме Росія продовжує цілеспрямовано створювати загрозу міжнародним морським перевезенням, атакуючи цивільну інфраструктуру та торговельні судна.
Офіційна Анкара на новий злочин Росії поки не відреагувала.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-