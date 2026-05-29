ЗСУ звітують про ураження російських РЛС “СТ-68”, складів боєприпасів і МТЗ

Протягом минулої ночі підрозділи Сил оборони України здійснили потужні атаки на низку важливих об’єктів армії РФ. Цього разу під удари потрапили ворожі пункти управління, РЛС “СТ-68”, склади боєприпасів і МТЗ.

Нові операції Сил оборони України — які результати

Генеральний штаб ЗСУ підтверджує успішне ураження радіолокаційної станції виявлення повітряних об’єктів “СТ-68”. Це сталося в Феодосії, на ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, головне завдання цього об’єкту — виявлення, супровід та передача координат повітряних цілей у системі протиповітряної оборони ворога.

Ба більше, вказано, що під удари українських воїнів потрапили пункти управління БпЛА ворога у районах Калинового та Новогродівки Донецької області.

Крім того, уражено склади матеріально-технічних засобів окупантів у районах Маріуполя, Новоселівки Другої та Бугаса, а також склад боєприпасів у районі Грабового на Донеччині.

Не змогли російські загарбники вберегти від українського удару і свій пункт управління підрозділу у районі Парасковіївки Донецької області.

Сили оборони України успішно ліквідували об'єкт, а разом з ним знищили 18 російських окупантів.