"Спичками играют возле цистерн". Мадяр показал поражение новых целей армии РФ
Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что в минувшую ночь его воины успели поразить ряд важных российских объектов, в том числе РЛС, ЗРГК, железнодорожные цистерны и вражескую логистику.

Главные тезисы

  • Бойцы СБС смогли уничтожить склады МТЗ и БК.
  • В течение мая они уничтожили уже 28 элементов вражеской ПВО.

СБС отчитываются о новых результатах своей работы

Не уютно в оперативной глубине червя. ЗРК и РЛС горят, фуро-логистика в квесте на выживание, спичками играют возле цистерн с горючкой.

Роберт "Мадяр" Бровди

Командующий Сил беспилотных систем Украины

Кроме того, Мадяр обнародовал список всех пораженных целей:

  • РЛС СТ-68 с радио прозрачным куполом, г. Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Новофедоровка, АР Крым, 1 ОЦ СБС

  • железнодорожные цистерны с ГСМ, г. Макеевка, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС

  • вражеская логистика, Донецкая, Запорожская, Луганская обл. (отряд "13" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 20 ОБр "К-2", группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ГНСУ, 412 ОБр СБС "Nemesis")

  • склад МТЗ, г. Мариуполь, Донецкая обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"

  • склад БК, г. Рубежное, Луганская обл., 1 ОЦ СБС

  • мобильная огневая группа, н. п. Хрящеватое, Луганская обл., Группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ГНСУ

РЛС и ЗРГК — это 27 и 28 элементы храбячего ПВО, уничтоженные Птицами СБС в течение 01-28 мая. ППОпад продолжается, логистика к фронту усложняется, — подчеркнул командующий СБС Украины.

