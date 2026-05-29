"Спичками играют возле цистерн". Мадяр показал поражение новых целей армии РФ

Командующий Сил беспилотных систем Украины Роберт "Мадьяр" Бровди официально подтвердил, что в минувшую ночь его воины успели поразить ряд важных российских объектов, в том числе РЛС, ЗРГК, железнодорожные цистерны и вражескую логистику.
Главные тезисы
- Бойцы СБС смогли уничтожить склады МТЗ и БК.
- В течение мая они уничтожили уже 28 элементов вражеской ПВО.
СБС отчитываются о новых результатах своей работы
Кроме того, Мадяр обнародовал список всех пораженных целей:
РЛС СТ-68 с радио прозрачным куполом, г. Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС
ЗРГК "Панцирь-С1", н. п. Новофедоровка, АР Крым, 1 ОЦ СБС
железнодорожные цистерны с ГСМ, г. Макеевка, Донецкая обл., 1 ОЦ СБС
вражеская логистика, Донецкая, Запорожская, Луганская обл. (отряд "13" 414 ОБр СБС "Птицы Мадяра", 20 ОБр "К-2", группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ГНСУ, 412 ОБр СБС "Nemesis")
склад МТЗ, г. Мариуполь, Донецкая обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"
склад БК, г. Рубежное, Луганская обл., 1 ОЦ СБС
мобильная огневая группа, н. п. Хрящеватое, Луганская обл., Группировка СБС ГВ БАС "Феникс" ГНСУ
