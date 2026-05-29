В Миноброне Румынии заявили, что причиной того, что в румынском городе Галац не уничтожили российский дрон, была нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия страны.
Главные тезисы
- Румыния не имеет права вести огонь, затрагивающий воздушное пространство соседней страны.
- Именно это усложняет поражение вражеских воздушных целей.
В Румынии объяснили, почему пропустили российский дрон
Важными подробностями поделился бригадный генерал Георге Максим.
По его словам, в первую очередь речь идет о юридическом ограничении.
Как оказалось, Румыния не имеет права вести огонь так, чтобы это коснулось воздушного пространства соседней страны.
На фоне последних событий он официально подтвердил, что у Румынии есть системы противовоздушной обороны.
Что важно понимать, они были спроектированы и изготовлены до 2023 года, когда началась эта война дронов.
По словам Максима, его страна постоянно заботится об усовершенствовании этих систем.
