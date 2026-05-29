В Румынии объяснили, почему не смогли сбить российский дрон
В Миноброне Румынии заявили, что причиной того, что в румынском городе Галац не уничтожили российский дрон, была нехватка времени и ограничения, в условиях которых вынуждена работать армия страны.

  • Румыния не имеет права вести огонь, затрагивающий воздушное пространство соседней страны.
  • Именно это усложняет поражение вражеских воздушных целей.

Важными подробностями поделился бригадный генерал Георге Максим.

По его словам, в первую очередь речь идет о юридическом ограничении.

Как оказалось, Румыния не имеет права вести огонь так, чтобы это коснулось воздушного пространства соседней страны.

Более того, для поражения воздушной цели требуется определенное время, предусматривающее выявление, идентификацию и поражение. 4 минуты, которыми мы располагали, были очень коротким временем, — подчеркнул Георге Максим.

На фоне последних событий он официально подтвердил, что у Румынии есть системы противовоздушной обороны.

Что важно понимать, они были спроектированы и изготовлены до 2023 года, когда началась эта война дронов.

По словам Максима, его страна постоянно заботится об усовершенствовании этих систем.

В Министерстве обороны постоянно работают над адаптацией законодательной базы, чтобы ограничить такие ситуации, как та, что произошла минувшей ночью.

