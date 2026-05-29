Попадания российского дрона в Румынии — появилась первая реакция НАТО
Утром 29 мая представительница НАТО Эллисон Гарт официально заявила, что Альянс осуждает страну-агрессорку Россию за попадание ее БпЛА в многоэтажку в Румынии.

Главные тезисы

  • В НАТО заявили, что будут усиливать оборону от угроз РФ.
  • На северо-западе Румынии обнаружили еще один российский дрон.

НАТО сдержанно отреагировало на новую провокацию РФ

Представительница Альянса Эллисон Гарт четко дала понять, что члены блока осуждают Россию за попадание дрона в многоэтажку в Румынии.

Она также добавила, что генсек НАТО Марк Рютте поддерживает связь с Бухарестом и узнает все подробности этого инцидента.

НАТО будет продолжать усиливать оборону против всех угроз, включая дроны, — подчеркнула Эллисон Гарт.

Что важно понимать, пока Альянс не принял никаких конкретных решений, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее новое преступление на территории блока.

Ночью 29 мая российский дрон врезался в многоэтажку в румынском пограничном городе Галац.

Произошло попадание в квартиру, где жили люди — там сразу разгорелся пожар.

Сейчас известно о двух пострадавших: женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний парень пережил острую реакцию на стресс.

Несколько позже стало известно, что на северо-западе Румынии, в уезде Марамуреш, нашли российский дрон без взрывной нагрузки.

Беспилотный летательный аппарат имеет большие размеры, его размах крыльев составляет около 3 метров, — как утверждает глава общины.

