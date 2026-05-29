Попадания российского дрона в Румынии — появилась первая реакция НАТО

Утром 29 мая представительница НАТО Эллисон Гарт официально заявила, что Альянс осуждает страну-агрессорку Россию за попадание ее БпЛА в многоэтажку в Румынии.
Главные тезисы
- В НАТО заявили, что будут усиливать оборону от угроз РФ.
- На северо-западе Румынии обнаружили еще один российский дрон.
НАТО сдержанно отреагировало на новую провокацию РФ
Представительница Альянса Эллисон Гарт четко дала понять, что члены блока осуждают Россию за попадание дрона в многоэтажку в Румынии.
Она также добавила, что генсек НАТО Марк Рютте поддерживает связь с Бухарестом и узнает все подробности этого инцидента.
Что важно понимать, пока Альянс не принял никаких конкретных решений, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее новое преступление на территории блока.
Ночью 29 мая российский дрон врезался в многоэтажку в румынском пограничном городе Галац.
Произошло попадание в квартиру, где жили люди — там сразу разгорелся пожар.
Сейчас известно о двух пострадавших: женщина получила ожоги первой степени, а 14-летний парень пережил острую реакцию на стресс.
Несколько позже стало известно, что на северо-западе Румынии, в уезде Марамуреш, нашли российский дрон без взрывной нагрузки.
