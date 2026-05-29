Влучання російського дрона в Румунії — з'явилася перша реакція НАТО

Вранці 29 травня речниця НАТО Еллісон Гарт офіційно заявила, що Альянс засуджує країну-агресорку Росію за влучання її БпЛА у багатоповерхівку в Румунії.

НАТО стримано відреагувало на нову провокацію РФ

Вона також додала, що генсек НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок із Бухарестом та дізнається всі деталі цього інциденту.

НАТО продовжуватиме посилювати оборону проти всіх загроз, включно з дронами, — наголосила Еллісон Гарт.

Що важливо розуміти, поки Альянс не ухвалив жодних конкретних рішень, щоб притягнути Росії до відповідальності за її новий злочин на території блоку.

Вночі 29 травня російський дрон врізався в багатоповерхівку в румунському прикордонному місті Галаці.

Відбулося влучання в квартиру, де мешкали люди — там одразу спалахнула пожежа.

Наразі відомо про двох потерпілих: жінка отримала опіки першого ступеня, а 14-річний хлопець пережив гостру реакцію на стрес.

Трохи пізніше стало відомо, що на північному заході Румунії, у повіті Марамуреш, знайшли російський дрон без вибухового навантаження.