У Румунії пояснили, чому не змогли збити російський дрон
У Румунії пояснили, чому пропустили російський дрон
Джерело:  Digi24

У Міноброни Румунії заявили, що причиною того, що в румунському місті Галац не знищили російський дрон, був брак часу та обмеження, в умовах яких змушена працювати армія країни.

Головні тези:

  • Румунія не має права вести вогонь, який зачіпає повітряний простір сусідньої країни.
  • Саме це ускладнює ураження ворожих повітряних цілей.

Важливими подробицями поділився бригадний генерал Георге Максим.

За його словами, насамперед йдеться про юридичне обмеження.

Як виявилося, Румунія не має права вести вогонь так, щоб це зачіпало повітряний простір сусідньої країни.

Ба більше, для ураження повітряної цілі потрібен певний час, який передбачає виявлення, ідентифікацію та ураження. 4 хвилини, які ми мали в розпорядженні, були надзвичайно коротким часом, — наголосив Георге Максим.

На тлі останніх подій він офіційно підтвердив, що Румунія має системи протиповітряної оборони.

Що важливо розуміти, вони були спроєктовані та виготовлені до 2023 року, коли розпочалася ця війна дронів".

За словами Максима, його країна постійно дбає про вдосконалення цих систем.

У Міністерстві оборони постійно працюють над адаптацією законодавчої бази, щоб обмежити такі ситуації, як та, що сталася минулої ночі.

