Румунія закликає НАТО застосувати 4 статтю після атаки Росії
Джерело:  Digi24

Влучення російського дрона у житловий будинок у Румунії і є приводом для застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками. З такою заявою виступила очільниця румунської дипломатії Оана Цою.

Головні тези:

  • Застосування статті 4 є спільним рішенням усіх членів НАТО.
  • Влада Румунії заявила, що Росія вкотре порушила міжнародне право.

Румунія вимагає консультації всередині НАТО

Журналісти поцікавилися в глави МЗС Румунії, чи варто після всіх останніх подій активувати статтю 4 договору про НАТО — вона відповіла ствердно.

Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням, — наголосила Оана Цою.

За її словами, це інструмент, до використання якого Румунія дійсно може вдатися.

У дипломатки також запитали, чи скликатимуть засідання Ради нацбезпеки після удару російського дрона.

Вона підтвердила, що це питання вже обговорюють.

Глава МЗС Румунії додала, що президент країни має намір зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня.

Прерогативою президента є скликання Ради національної безпеки (CSAT) і, відповідно, інформування про це широкої громадськості. І я, і міністр оборони перебуваємо в постійному контакті як з президентом, так і з прем'єр-міністром та союзниками. Генеральний секретар НАТО також отримав всю цю інформацію, — додала Цою.

