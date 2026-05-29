Румунія закликає НАТО застосувати 4 статтю після атаки Росії

Влучення російського дрона у житловий будинок у Румунії і є приводом для застосування статті 4 НАТО щодо консультацій з союзниками. З такою заявою виступила очільниця румунської дипломатії Оана Цою.

Румунія вимагає консультації всередині НАТО

Журналісти поцікавилися в глави МЗС Румунії, чи варто після всіх останніх подій активувати статтю 4 договору про НАТО — вона відповіла ствердно.

Інцидент минулої ночі належить до категорії інцидентів, які виправдовують використання інструментів такого типу. Йдеться про консультації між союзними державами в той момент, коли одна з них вважає, що існує загроза її безпеці. Очевидно, що застосування статті 4 є спільним рішенням, — наголосила Оана Цою. Поширити

За її словами, це інструмент, до використання якого Румунія дійсно може вдатися.

У дипломатки також запитали, чи скликатимуть засідання Ради нацбезпеки після удару російського дрона.

Вона підтвердила, що це питання вже обговорюють.

Глава МЗС Румунії додала, що президент країни має намір зробити необхідні оголошення протягом сьогоднішнього дня.