Румыния призывает НАТО применить 4 статью после атаки России

Попадание российского дрона в жилой дом в Румынии является поводом для применения статьи 4 НАТО для консультаций с союзниками. С таким заявлением выступила глава румынской дипломатии Оана Цой.
Главные тезисы
- Применение статьи 4 является общим решением всех членов НАТО.
- Власти Румынии заявили, что Россия в очередной раз нарушила международное право.
Румыния требует консультаций внутри НАТО
Журналисты поинтересовались у главы МИД Румынии, следует ли после всех последних событий активировать статью 4 договора о НАТО — она ответила утвердительно.
По ее словам, это инструмент, к которому Румыния действительно может прибегнуть.
У дипломатки также спросили, будут ли созыв заседания Совета нацбезопасности после удара российского дрона.
Она подтвердила, что этот вопрос уже обсуждается.
Глава МИД Румынии добавила, что президент страны намерен сделать необходимые объявления в течение сегодняшнего дня.
