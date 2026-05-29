Румыния призывает НАТО применить 4 статью после атаки России
Источник:  Digi24

Попадание российского дрона в жилой дом в Румынии является поводом для применения статьи 4 НАТО для консультаций с союзниками. С таким заявлением выступила глава румынской дипломатии Оана Цой.

Главные тезисы

  • Применение статьи 4 является общим решением всех членов НАТО.
  • Власти Румынии заявили, что Россия в очередной раз нарушила международное право.

Журналисты поинтересовались у главы МИД Румынии, следует ли после всех последних событий активировать статью 4 договора о НАТО — она ответила утвердительно.

Инцидент минувшей ночью относится к категории инцидентов, оправдывающих использование таких инструментов. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одна из них считает, что существует угроза ее безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является общим решением, — отметила Оана Цой.

По ее словам, это инструмент, к которому Румыния действительно может прибегнуть.

У дипломатки также спросили, будут ли созыв заседания Совета нацбезопасности после удара российского дрона.

Она подтвердила, что этот вопрос уже обсуждается.

Глава МИД Румынии добавила, что президент страны намерен сделать необходимые объявления в течение сегодняшнего дня.

Прерогативой президента является созыв Совета национальной безопасности (CSAT) и, соответственно, информирование об этом широкой общественности. И я и министр обороны находимся в постоянном контакте как с президентом, так и с премьер-министром и союзниками. Генеральный секретарь НАТО также получил всю эту информацию, — добавила Цою.

