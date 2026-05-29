Румыния призывает НАТО применить 4 статью после атаки России

Попадание российского дрона в жилой дом в Румынии является поводом для применения статьи 4 НАТО для консультаций с союзниками. С таким заявлением выступила глава румынской дипломатии Оана Цой.

Румыния требует консультаций внутри НАТО

Журналисты поинтересовались у главы МИД Румынии, следует ли после всех последних событий активировать статью 4 договора о НАТО — она ответила утвердительно.

Инцидент минувшей ночью относится к категории инцидентов, оправдывающих использование таких инструментов. Речь идет о консультациях между союзными государствами в тот момент, когда одна из них считает, что существует угроза ее безопасности. Очевидно, что применение статьи 4 является общим решением, — отметила Оана Цой.

По ее словам, это инструмент, к которому Румыния действительно может прибегнуть.

У дипломатки также спросили, будут ли созыв заседания Совета нацбезопасности после удара российского дрона.

Она подтвердила, что этот вопрос уже обсуждается.

Глава МИД Румынии добавила, что президент страны намерен сделать необходимые объявления в течение сегодняшнего дня.