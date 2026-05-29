"Сірниками граються біля цистерн". Мадяр показав ураження нових цілей армії РФ
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді офіційно підтвердив, що протягом минулої ночі його воїни встигли уразити низку важливих російських об'єктів, зокрема РЛС, ЗРГК, залізничні цистерни та ворожу логістику.

Головні тези:

  • Бійці СБС змогли “вполювати” склади МТЗ і БК.
  • Протягом травня вони знищили вже 28 елементів ворожої ППО.

СБС звітують про нові результати своєї роботи

Не затишно у оперативній глибині хробаку. ЗРК та РЛС горять, фуро-логістика у квесті на виживання, сірниками граються біля цистерн з горючкою…

Окрім того, Мадяр оприлюднив список усіх уражених воржих цілей:

  • РЛС СТ-68 з радіо прозорим куполом, м. Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • ЗРГК "Панцир-С1", н. п. Новофедорівка, АР Крим, 1 ОЦ СБС

  • залізничні цистерни з ПММ, м. Макіївка, Донецька обл., 1 ОЦ СБС

  • ворожа логістика, Донецька, Запорізька, Луганська обл. (загін "13" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра", 20 ОБр "К-2", угруповання СБС ГВ БАС "Фенікс" ДПСУ, 412 ОБр СБС "Nemesis")

  • склад МТЗ, м. Маріуполь, Донецька обл., 412 ОБр СБС "Nemesis"

  • склад БК, м. Рубіжне, Луганська обл., 1 ОЦ СБС

  • мобільна вогнева група, н. п. Хрящувате, Луганська обл., Кгруповання СБС ГВ БАС "Фенікс" ДПСУ

РЛС та ЗРГК — це 27 та 28 елементи хробачого ППО, знищені Птахами СБС протягом 01-28 травня. ППОпад продовжується, логістика до фронту ускладнюється, — наголосив командувач СБС України.

