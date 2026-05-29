ГУР накриває вогнем сухопутний коридор “Крим–Донецьк” — відео
Головне управління розвідки України показало, як зараз виглядає коридор російських загарьників “Крим–Донецьк”. Саме там оператори підрозділів безпілотних систем департаменту активних дій ГУР блокують ворожий рух та активно знищують техніку РФ.

Головні тези:

  • Ділянки траси уже знаходяться під вогневим контролем ГУР.
  • Розвідники висловили вдячність за допомогу проєкту Благодійного фонду “Щелепи”.

Майстри підрозділів безпілотних систем Департаменту активних дій ГУР МО України продовжують блокувати сухопутний коридор “Крим–Донецьк” і спопеляти техніку російських загарбників у глибокому тилу, — йдеться в офіційній заяві.

Як повідомляє воєнна розвідка України, ділянки траси між тимчасово окупованими Бердянськом, Мелітополем та Джанкоєм перебувають під вогневим контролем операторів ГУР.

У новому відео можна побачити докази того, як палають уражені російські паливозаправники, вантажівки та трал.

Що важливо розуміти, частина баражуючих боєприпасів та розвідувальних крил Shark-M, які використовуються у системному процесі руйнації ворожої логістики на Запорізькому напрямку, були надані екіпажам Департаменту активних дій ГУР в межах проєкту Благодійного фонду Сергія Притули “Щелепи”.

Дякуємо усім причетним громадянам за підтримку! Fire-show триває. Далі буде. Слава Україні! — наголошують українські розвідники.

